Özel sporcular, Türk bayrağını dalgalandırabilmek için hazırlanıyor Başarılarıyla gururlandırdılar, şimdi yeni şampiyonluklar için ter döküyorlar

Katıldıkları Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda dünya birinciliği ve ikinciliği ile dönen özel gereksinimli judocular, olimpiyat ve dünya şampiyonalarında Türk bayrağını dalgalandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Portekiz’de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’na katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü’nün özel judocuları Ahmet Talha Erdem, Doğukan Coşar, Mehmet Can Topal, 2 altın ve 1 gümüş madalyayla dönerek Türkiye’yi gururlandırdı. Şampiyonada T23 kategorisinde 81 kiloda mücadele eden Ahmet Talha Erdem, rakiplerini tek tek yenerek dünya şampiyonu oldu. Yine aynı şampiyonada ter döken Doğukan Coşar ise T21 kategorisi 81 kiloda diğer rakiplerini geçerek dünya şampiyonluğu unvanını elde etti. Mehmet Can Topal ise son maçında rakibine mağlup olarak dünya ikincisi oldu.



Yeni başarılar için ter döküyorlar

Dünya çapında elde ettikleri başarılarla isimlerinden söz ettiren milli sporcular, şimdi olimpiyat ve dünya şampiyonasında Türk bayrağını dalgalandırmak için yoğun bir tempoyla antrenman yapıyor. Seka Sporcu Eğitim Merkezi’nde (SEKASEM) antrenmanlarını gerçekleştiren özel sporculardan Ahmet Talha Erdem, Doğukan Coşar, Mehmet Can Topal ve Firuze Şevval Devrim azimleriyle katılmayı hedefledikleri olimpiyatlar ve dünya şampiyonasından altın madalyalarla dönmeyi hedefliyorlar.



Batuhan Manay: “Aileler burada çok destekçilerimiz”

özel sporcuların yoğun bir tempoyla çalıştıklarını ifade eden Kulübün Yardımcı Antrenörü Batuhan Manay, Başantrenör Gültekin Sevinç ile birlikte özel çocukların idmanlarını yaptırdıklarını söyleyeek, “Özel sporcularımıza birazcık daha fazla ilgi göstermek lazım. Daha böyle yavaş yavaş öğretmek, onların da daha dolu dolu gelmeleri lazım. Sevince bence hiç zorluk yok hem onlar için hem bizim için. Ben eğleniyorum antrenman yaptırırken. Onlar da hem eğlendiriyor hem de birazcık idman sonunda bitiyorlar ama çalışmak lazım biraz. Aileler burada çok destekçilerimiz. Onlarsız çok zor, yapamayız. Çok destek veriyorlar ve bizim de işimizi kolaylaştırıyorlar” dedi.



“Maça yakın zamanlarda da teknikleri daha çok hızlandırıyoruz”

Şampiyon sporcular yetiştirerek ülkeye madalya getirmenin tarif edilemeyecek bir duygu olduğunu belirten Manay, “İdmanlara ilk başlarda ısınmayla başlıyoruz. Öğrettiğimiz hareketlerle birlikte Ahmet arkadaşımız bize yardım ediyor. O bir lider olarak arkadaşlarını ısındırıyor sakatlık olmaması açısından. Ondan sonra yavaş yavaş tekniklere, koordinasyon çalışmalarına geçiyoruz. İdmanın sonunda da ağırlık olsun, halat olsun, onlara yükleniyoruz. Haftada 23, yeri geldiğinde 4 antrenman yapıyoruz. Maça yakın zamanlarda antrenmanlarda sürat ve tekniğe daha çok önem veriyoruz. Mesela şu an pandemi sürecinde olduğumuz için daha çok ağırlık ve kuvvet idmanı yaparak yavaşlıyoruz. Maça yakın zamanlarda da teknikleri daha çok hızlandırıyoruz” diye konuştu.



Ahmet Talha Erdem: “Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyorum”

Portekiz’de gerçekleştirilen şampiyonada dünya şampiyonu olan milli sporcu Ahmet Talha Erdem ise, şimdi de olimpiyatlara hazırlandığını kaydederek, “Günlük antrenmanlarımızı yapıyoruz burada genelde. Diğer arkadaşlarla birlikte antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ağırlık olsun, kondisyon, her türlü antrenmanlarımızı burada gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ben bu takımın kaptanıyım. Tabii ki benim de emeğim var. Mehmet Can’ı Dünya Şampiyonası’nda 2. yaptım. Ben de dünya 1.’si oldum. Biz müsabakalardan 2 altın ve bir gümüş madalya kazandık. Bizim için mutluluktu, güzeldi. Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyorum. Pandemi girdiği için 2024’e ertelendi. Onun için çalışıyoruz. Antrenmanlarda büyük bir efor sarf ediyoruz burada. Çok zor geçiyor antrenmanlar. Yoruluyoruz, bazen bitkin hissediyoruz. Eve gittiğimizde hemen yatmak istiyoruz. O kadar yoruluyoruz burada” şeklinde konuştu.



“Türk bayrağını göklere taşımaya gayretliyim”

Daha önceden jimnastik yaptığını ve judo branşını gördüğünü dile getiren Erdem, “Hocamın sayesinde judoya başvurdum, onun sayesinde birinci oldum. Ben bir kere söz verdiğim zaman tutan birisiyim. Olimpiyatlarda da elimden geleni yapacağım. Türk bayrağını göklere taşımaya gayretliyim. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ demiş. Onun içinde burada hep beraber azimle çalışıyoruz. Ailem en büyük destekçim oldu benim şampiyonlukta. Annem hatta ben giderken ağladı. Döndüğümde büyük bir sevinç oldu annemde” ifadelerini kullandı.



Mehmet Can Topal: “En büyük bayrak bizim bayrak, en büyük Türkiye”

Şampiyonanın final maçında rakibine mağlup olarak dünya 2.’si olan Mehmet Can Topal ise, bir sonraki maçta şampiyon olmak için bir çok kişiye söz verdiğini ve şampiyonluk için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Topal, “Maça çıktım, herkesi attım, ikinci oldum. İnşallah birinci olacağım. Ben babama söz verdim. Herkese söz verdim. Atatürk’e söz verdim. Atatürk öldü ama kalbimde yaşıyor. Onun için birinci olacağım. Bayrağı alacağım, ondan sonra bağıracağım; en büyük bayrak bizim bayrak, en büyük Türkiye” açıklamasında bulundu.

