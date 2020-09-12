Başkan Hürriyet, Avrasya ve Hoşgörü Yolu projesini hızlandırıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İtalya’nın Bari kentinden başlayarak İzmit üzerinden Antalya’nın Demre ilçesine kadar uzanan Avrasya Yolu ve İzmit’ten başlayarak Bursa’nın İznik ilçesinde son bulan Hoşgörü Yolu Kültür Rotası projeleri kapsamında yapılacak çalışmaları görüşmek için ekibiyle bir araya geldi.

İzmit’in tarihi, kültürel miraslarının ortaya çıkarılması ve korunması konusunda önemli çalışmalara imza atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit üzerinden geçen Avrasya Yolu ve Hoşgörü Yolu projeleri kapsamında yapılması planlanan çalışmaları değerlendirmek için, başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve personellerle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, korona virüs nedeniyle yavaşlayan Avrasya Yolu ve Hoşgörü Yolu projelerinin tekrar hızlandırılıp tamamlanması konusunda yapılacak çalışmalar ele alındı. 6 Şubat 2020 tarihinde Avrasya Yolu projesinin AB fonu ile gerçekleştirilen ve Avrasya Yolu Temsilcilerinin ağırlandığı Road Show programının kapanış seminerine ev sahipliği yapan İzmit Belediyesi, korona virüs nedeniyle yavaşlayan proje çalışmalarının hızlandırılması için bir araya geldi.

Projenin, en kısa sürede tamamlanıp İzmit’in kültürel anlamda dünyaya örnek olacağını aktaran Başkan Hürriyet, “İtalya’nın Bari kentinden başlayarak İzmit üzerinden Antalya’nın Demre ilçesine kadar uzanan Avrasya Yolu’nun ve Hoşgörü Yolu projelerinin İzmit’in turizmine, tarihi değerlerine ve tanıtımına katkı sağlayacağını inanıyorum. Özellikle tarihi anlamda İzmit’e katkılar sunacağını düşünüyorum. Bunun için Avrasya Yolu ve Hoşgörü Yolu projeleri çalışmalarımızı tekrar hızlandırıp en kısa sürede tamamlamayı ve düzenli yürüyüşler düzenleyerek aktif hale getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Toplantıda tüm birimlerce ortak çalışmalar yapılarak İzmit’in önemli tarihi bölgelerinden olan Paşa Suyu Su Yolları rotasının ve Kapanca Sokağın Avrasya Yolu ile birleştirilmesi kararı alındı. Bu kararların yanı sıra İzmit’te gerçekleşen Avrasya Yolu Road Show kapanış toplantısı kapsamında yetkilileri İzmit’te misafir edilen Bursa Nilüfer Belediyesinin yürüttüğü Mysia Yolları Doğa Tarih ve Kültür Rotaları Projesini yerinde inceleyip bilgi paylaşımı yapabilmek için Nilüfer Belediyesini ziyaret etme kararı alındı.

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