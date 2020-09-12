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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suç makinesi hırsızlar son işlerinde yakayı ele verdi

İHA

Suç makinesi hırsızlar son işlerinde yakayı ele verdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde girdikleri evde altın ve para çalan 7 kişilik çete polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. Çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ortaya çıkan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.
Olay, 9 Eylül tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bulunan bir eve giren hırsızlar, 40 gram altın, 1 adet çeyrek altın 410 dolar ve 7 bin TL para çalarak kayıplara karıştı. Evlerindeki altın ve paraların çalındığını fark eden ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından eve giren şahısların Z.O., Y.U, N.U., C.T., S.O., M.G. ve S.V. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından şahıslar düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıslardan Z.O.’nun farklı suçlardan 72 adet Y.U.’nun 37 adet, N.U.’nun 4 adet, C.T.’nin 21 adet, S.V.68 adet suç kaydının olduğu belirlenirken, M.G.’nin hırsızlık suçundan 2 adet aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.
Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden C.T., Y.U., Z.O. ve S.V.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, S.O., N.U. ve M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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