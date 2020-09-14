Kuruma ait yelek ve tanıtım kartlarıyla kablo çalan 3 kişi tutuklandı

ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, bir iletişim kurumuna ait yelek ve tanıtım kartlarını kullanarak, şirkete ait 21 bin TL değerinde bakır kabloları çalan 3 kişi yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde 28 ve 30 Ağustos ile 13 Eylül tarihlerinde bir iletişim kurumuna ait kabloların çalınmasıyla ilgili inceleme başlattı. Hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin 3 adet suç kaydı olan T.H., 4 adet suç kaydı olan A.C. ve 1 adet suç kaydı olan M.A. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince 3 şüpheli de yakalanırken, kullandıkları araçta yapılan aramada ise şirket ismi ibareli 3 adet yelek ve 3 adet tanıtım kartı, 3 adet duba ve 178 metre fiber kablo ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.
Olayla ilgili olarak B.Y. aranıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Mesut ÇATAK
2020-09-14 00:07:17
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