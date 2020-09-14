Bisiklet sürücüsü, otomobile tutunarak ilerledi

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Ergün AYAZ/ BAŞİSKELE (Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, D-100 Karayolu'nda bisiklet kullanan kişi otomobile tutunarak ilerledi. Bisiklet kullanan kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Başiskele ilçesinde D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ilerleyen bisikletli bir kişi, yaklaşık 80 kilometre hızla ilerleyen otomobile tutundu. Bisiklet kullanan kişi uzun süre otomobile tutunarak ilerledi. Otomobil zaman zaman hızlansa da bisiklet kullanan kişi bir süre bu şekilde tehlikeli yolculuğu sürdürdü. Yaşanan bu yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ

2020-09-14 10:33:05



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