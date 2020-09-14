Camideki imam odasına kapıyı kırıp girdi, eşyalara zarar verdi



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen M.C., girdiği camide imamın odasındaki eşyalara zarar verdi. Sabah namazı için camiye gelen bekçiler, sesi duyup, girdikleri odada M.C.'yi etkisiz hale getirip, yakaladı.

Olay, bu sabah, Tevfik Hoca Camisi´nde yaşandı. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen M.C. camiye gelip, imam odasına kapıyı kırarak, girdi. Odadaki eşyaları kıran M.C, tavan kaplamalarına da zarar verdi. Sabah namazı kılmak için camiye gelen mahalle bekçileri, duydukları sesler üzerine girdikleri odada M.C. ile karşılaştı. Bekçiler, M.C.'yi etkisiz hale getirip, polis merkezine götürdü. M.C. işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay caminin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde M.C.'nin imamın odasının kapısını tekmeleyerek kırdığı ve içeri girdiği, daha sonra ise bekçilerin M.C.yi yakalayıp, camiden çıkardığı anlar yer alıyor

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2020-09-14 10:36:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.