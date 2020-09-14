Sahiplendiği köpeğin mamasını Büyükşehir karşıladı

Sokaktan görüp sahiplendiği köpeği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden mama desteği isteyen Hasan Kaya’nın talebi, zabıta ekipleri tarafından yerine getirildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde oturan bedensel engelli 32 yaşındaki Hasan Kaya, evinin bulunduğu sokaktaki bir köpeği sahiplenerek bakmaya başladı. Sahiplendiği köpeğe kendi imkanları ile bakan Kaya, köpeğini yeterince besleyemediği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Gebze Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nden temin ettikleri mamaları Kaya’nın evine kadar götürerek teslim etti. İstediği mamaların hızlı bir şekilde gelmesine çok mutlu olan Kaya, ekiplere teşekkür etti.

Köpeğinin daha iyi beslenmesi için mama talebinin olduğunu belirten Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesini aradığı aynı gün hızlı bir dönüş aldığını belirtti. Mamayı getiren zabıta ekiplerine teşekkür eden Kaya, “Allah Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi'nden razı olsun, tek bir telefonla hemen mamaları getirdi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.