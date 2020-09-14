Kuruçeşme Hatipköy’e yeni parke yol

Kent genelindeki yolbakım onarım çalışmalarını aksatmadan sürdüren İzmit Belediyesi, Kuruçeşme Hatipköy Mahallesine yeni bir parke yol kazandırdı.

İzmit’in tüm mahallerindeki üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam eden ve sorunlara kalıcı çözümler üreten İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi’ne taşıdı. Hatipköy Mahallesi’nde kullanışlı bir yolu olmayan evlerin yol ihtiyacını gidermek için harekete geçen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni bir parke yolu mahalle sakinlerinin kullanıma sundu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşım yapmakta zorlandığı yolu düzelterek parke taşı çalışmasına hazır hale getirdikten sonra 110 metre uzunluğundaki yola 546 metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması yaptı. Mahalle sakinlerinin yol ihtiyacını karşılayan İzmit Belediyesi ekipleri, parke yolun uzun ömürlü, kaliteli ve güvenli olması için de yolun her iki kanadına toplam 200 metre uzunluğunda bordür taşı döşedi. Yeni yollarına kavuşan sokak sakinleri, İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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