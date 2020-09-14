Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, boş arazide bulunan hurda minibüs bir anda alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde akşam saatlerinde, uzun süredir boş arazide park halinde duran, plakası ve sahibi bilinmeyen hurda minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araziden yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan minibüse müdahale ederek alevleri söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Haluk TURGUT
2020-09-14 22:07:53
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