Kocaeli’de hurda araçlar alevlere teslim oldu

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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde cadde üzerinde bulunan 3 hurda araç alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki bir oto tamirhanesinin yanında bulunan boş arazide bulunan hurda araçlarda saat 21.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 3 araca yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Araçların tamamen yandığı yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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