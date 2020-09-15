DEAŞ´ın medya yapılanmasına yönelik operasyon: 1 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün, terör örgütü DEAŞ'ın medya yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ´ın medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren A.E., Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan A.E., emniyet müdürlüğüne getirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2020-09-15 00:06:41
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