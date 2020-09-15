DEAŞ´ın medya sorumlusu adliyede

Dinçer AKBİRNabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün terör örgütü DEAŞ´ın medya yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan A.E. adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ´ın medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren A.E., Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınıp, Kocaeli'ye getirilen A.E., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI
2020-09-15 11:02:51
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