Gebze’de okullar dezenfekte ediliyor

Gebze’de korona virüsle mücadele kapsamında okullarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmalarına devam eden Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda da bir çalışma başlattı. Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarda dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, özel olarak hazırlanan solüsyonla derslikleri ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, belirlenen program dahilinde okulların ders zili çalmadan dezenfekte edilerek hazır hale getirileceğini bildirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.