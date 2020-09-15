Başkan Kocaman sahada olmayı sürdürüyor

Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, sahada devam eden çalışmaları, hemşehrilerinin talepleri olan bölgeleri ve istekleri yerinde inceleyerek, Kartepelilerin takdirini kazanıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, saha da yaptığı incelemeler sırasında Suadiye Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Köksal Yılmaz’ın çay davetine katılarak, otobüsçü esnafıyla istişarede bulundu. İstek ve talepleri dinleyen Başkan Kocaman, korona virüs sürecinde alınan yeni tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti. Kartepe’nin her zaman gözde bir ilçe olduğunu belirten Başkan Kocaman, “Kartepemiz de toplu taşımanın sağlıklı işlemesi için kooperatiflerimiz de bizler de üzerimize düşeni yapıyoruz. Esnaflarımızın görüşleri, önerileri bizlere her zaman rehberlik etmektedir. Özellikle Covid19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde hemşehrilerimizin sağlığı için çok önemli bir sorumluluk taşıyorsunuz. İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun tüm kurallarına riayet ederek, bu süreci de hep birlikte, Allah’ın izniyle atlatacağız” dedi.

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