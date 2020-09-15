Başiskele’de temizlik çalışmaları devam ediyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde Korona virüse karşı mücadele etmek için temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen çalışmalarını aralıksız sürdüren Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yol süpürge araçlarıyla yıkama çalışmalarını belirlediği programlar çerçevesinde gerçekleştiriyor. Eylül ayı ile birlikte kaldırım ve caddeleri kaplayan sonbahar yapraklarını da tazyikli sularla yıkayan ekipler tüm çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor.

Öte yandan ekipler, vatandaşların ulaşım olarak kullandığı 20 taksi durağını da belirli periyotlarla dezenfekte ediyor.

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