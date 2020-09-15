Alikahya’ya gençlik merkezi geliyor

Kocaeli’nin belli bölgelerinde gençlere büyük fırsatlar sunan gençlik merkezlerine çok yakında Alikahya bölgesi de dahil olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gençlik merkezlerine bir yenisini, Alikahya Gençlik Merkezi’ni eklemeye hazırlanıyor. Kocaeli’nin muhtelif bölgelerinde gençlere fırsatlar sunan gençlik merkezlerine çok yakında Alikahya bölgesi de dâhil olacak. Alikahya Gençlik Merkezi, Alikahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı Taşköprü Caddesi’nde bulunan binada hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi, gençlik merkezleriyle ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve diğer tüm gençler dâhil olmak üzere önemli fırsatlar sunuyor. Gençlerin vakitlerini faydalı aktivitelerle geçirmelerini sağlamak, böylece hem eğitim yönünden hem de sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunan gençlik merkezlerinin ücretsiz olması ve ortaya koyduğu başarı grafiği ilgiyi arttırıyor. Büyükşehir Belediyesi, artan ilgi karşısında gençlik merkezlerini Kocaeli’nin birçok bölgesine yaymaya başladı. Son olarak Alikahya Bölgesi için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, gençlerin uğrak yerlerinden olan Alikahya Fatih Mahallesi’nde imar çalışmalarına başladı.

Alikahyalı gençlerin yararlanacağı ve gelişimine katkı sağlayacağı Alikahya Gençlik Merkezi, 4 katlı olacak. Gençlere ücretsiz hizmet verecek binanın tadilatı sürüyor. İzmit ilçesi Alikahya bölgesinde hizmet verecek Alikahya Gençlik Merkezi, 900 metrekarelik kapalı alana inşa ediliyor. Bina içinde 3 adet sınıf, divaniye, kütüphane, toplantı salonu, bilgisayar play station salonu, spor salonu, sanat atölyesi ve bilgi işlem odası bulunuyor.

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