Hastaneden dönen çift, otomobillerinin takla atmasıyla yaralandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, hastaneden dönen çiftin bulunduğu otomobil, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada hafif yaralanan çift tedaviye alındı.
Kaza, Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 630'uncu Sokak´ta, öğle saatlerinde meydana geldi. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´nde muayene olan Mesut (65) ve Hatice Paktel (60) çifti, evlerine gitmek üzere yola çıktı. Mesut Paktel yönetimindeki 41 HP 484 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Yaralanan Mesut ve Hatice Paktel çifti araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan çift tedavileri için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2020-09-15 15:18:47
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