İzmit Belediyespor 11 yeni transferine imza attırdı Tamamı milli olan yeni transferler başarı sözü verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Belediyespor 11 yeni transferine imza attırdı Tamamı milli olan yeni transferler başarı sözü verdi

İHA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, tamamı milli sporculardan oluşan 11 yeni transferleri için imza töreni gerçekleştirildi.

İzmit Belediyespor 11 yeni transferine imza attırdı Tamamı milli olan yeni transferler başarı sözü verdi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, tamamı milli sporculardan oluşan 11 yeni transferleri için imza töreni gerçekleştirildi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden ve bu sezon Euroleague’de Türkiye’yi temsil edecek olan İzmit Belediyespor, yeni transferlerle kadrosunu genişletti. Takıma yeni katılan sporcular için bir otelde toplu imza töreni gerçekleştirildi. Başantrenör Hasan Fırat Okul’un sözleşmesi 3 yıl uzatıldı. Emel Sığırcı, Defne Melissa Paylar, Kübra Erat, Gülşah Duman, Mirah Şahin, Beşiktaş’tan transfer edilen Elif Emirtekin, Süper Lig’de tek engelli kadın basketbolcu olan Çağla Nur Uzundurukan, İzmit Belediyespor altyapısında yetişen Nehir Ulufer, Zülal Özdemir, Brezilya Milli Takımı Kaptan Clarissa Cristina Dos Santos, Litvanya Milli Takım oyuncusu Egle Siksniute, Karadağ Milli Takım oyuncusu Milica Jovanovic ve WNBA ekiplerinden Indiana Fever takımından transfer edilen Erica Vheeler olmak üzere toplamda 11 sporcunun imza töreni gerçekleştirildi.
Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Göreve geldiğimizde Süper Lig’deki bu takımımızın daha üst boyutlarda Avrupa’da ülkemizi ve kentimizi temsil etmeye hakkı olduğunu düşünerek çalışmaların yönlendirilmesini istemiştim. Sağ olsun başkanlarımız, başkan yardımcılarımız, spor müdürlerimiz, kurum müdürlerimiz, teknik heyetle birlikte, hocalarımızla birlikte bu azimle ve kararlılıkla yollarını yürüdüler ve bu dönem ilk yılımıza rağmen öncelikle Türkiye Kupası'nda ikinci olma başarısı bizim oldu. Bu güzel bir başarı, kutluyorum bütün arkadaşlarımızı, bütün ekibi. Takımımıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Yabancı arkadaşlarımıza da Türkiye’ye hoş geldiniz diyorum. Biz onlarla birlikte yol yürümekten gerçekten keyif alacağız. Güzel başarılara, daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Evet, küçük bütçelerimiz ama bir şeye baş koyarsanız, inanarak yolunuzu yürürseniz ve azimle çalışırsanız, her şey para demek değil, gerçekten baş koyduğunuz yolda başarı kaçınılmaz olur ve gelir. O başarıları bu takımın getireceğine ve İzmit’in adını da daha üst boyutlarda duyuracağına da inanıyorum. Kulübümüze Avrupa yolunda hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Fırat Okul: "Bu yapılan yatırım ve emekleri görünce çok mutlu oluyorum"
Takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Başantrenör Hasan Fırat Okul, "Çok heyecanlıyım. Çünkü kadın basketboluna inanan bir şehirde gerçekten kadın basketbolunu yukarı çıkartmak için ellerinden gelen her şeyi yapan insanlar var. Bu beni çok mutlu ediyor. 17 yaşından beri kadın basketbolunun içinde olan bir antrenör olarak bu yapılan yatırım ve emekleri görünce çok mutlu oluyorum. Şu anda burada olmak çok keyifli ve 3 yıllık bu imzayı atmak benim ve ailem adına çok iyi olacağına inanıyorum. İnşallah işlerimiz iyi gider, her şey güzel olur. Takımımız da istediğimiz yerlerde olur ve verilen emeklerin karşılığını sahaya yansıtırız” diye konuştu.
İmza törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, İzmit Belediye Spor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, İzmit Belediyesi Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit, İzmit Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur, yöneticilerden Fatih Aydın, Ece Patır, Ramazan Yıldız, Mustafa Kemal Met, teknik kadro, basketbolcular ve kulüp personeli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de karantina ihlali yapanlar günlük 80 TL ödeyecek
YEREL HABERLER Kocaeli'de karantina ihlali yapanlar günlük 80 TL ...
Hastaneden dönen çift, otomobillerinin takla atmasıyla yaralandı
YEREL HABERLER Hastaneden dönen çift, otomobillerinin takla ...
Engelli kadına 4 kişinin cinsel saldırıda bulunduğu iddiası 
YEREL HABERLER Engelli kadına 4 kişinin cinsel saldırıda bulunduğu ...
Başkan Özlü “Bize yılmak yok, koşmak var”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “Bize yılmak yok, koşmak var”
Yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden günlük 80 lira alınacak 
YEREL HABERLER Yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden günlük 80 ...
Alikahya’ya gençlik merkezi geliyor
YEREL HABERLER Alikahya’ya gençlik merkezi geliyor
Kocaeli'de koku yayan 2 fabrikaya 265 bin 599 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de koku yayan 2 fabrikaya 265 bin 599 TL ceza ...
Otobüste düşürdüğü içinde 6 bin lira olan cüzdanını şoförden alırken ağladı 
YEREL HABERLER Otobüste düşürdüğü içinde 6 bin lira olan cüzdanını ...
Cüzdanını bulan otobüs sürücüsüne para vererek teşekkür etmeye çalıştı Otobüs sürücüsü bulduğu para dolu cüzdanı sahibine böyle teslim etti
YEREL HABERLER Cüzdanını bulan otobüs sürücüsüne para vererek ...
Sektörün talepleri KOMEK ile can bulacak
YEREL HABERLER Sektörün talepleri KOMEK ile can bulacak
Mısır serasında esrar ve kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Mısır serasında esrar ve kenevir ele geçirildi
Başiskele’de temizlik çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Başiskele’de temizlik çalışmaları devam ediyor
İzmit’e Anne Taksi geliyor
YEREL HABERLER İzmit’e Anne Taksi geliyor
Alemdar Caddesi ışıl ışıl oldu
YEREL HABERLER Alemdar Caddesi ışıl ışıl oldu
Darıcalı sporcular milli takımın gururu oldu
YEREL HABERLER Darıcalı sporcular milli takımın gururu oldu
Seraya kenevir eken kişi yakalandı 
YEREL HABERLER Seraya kenevir eken kişi yakalandı 
Başkan Kocaman sahada olmayı sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Kocaman sahada olmayı sürdürüyor
İzmit Belediyesi Meslek Fabrikasıyla, iş ve meslek sahibi yapacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi Meslek Fabrikasıyla, iş ve meslek ...
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
YEREL HABERLER Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Büyükşehir tenis tutkunlarını buluşturdu
YEREL HABERLER Büyükşehir tenis tutkunlarını buluşturdu
Gebze’de okullar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Gebze’de okullar dezenfekte ediliyor
İzmit Belediyesi korona virüse tedbirlerini aksatmıyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi korona virüse tedbirlerini ...
DEAŞ´ın medya sorumlusu adliyede
YEREL HABERLER DEAŞ´ın medya sorumlusu adliyede
DEAŞ'ın medya sorumlusu Kocaeli'de adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER DEAŞ'ın medya sorumlusu Kocaeli'de adliyeye sevk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X