DEAŞ´ın medya sorumlusu adliyede (2)

TUTUKLANDI
Terör örgütü DEAŞ´ın medya yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, örgütün kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinde sorumlu A.E., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI
2020-09-15 20:28:55
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