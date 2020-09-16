Baz istasyonların dadanan akü hırsızı kardeşler yakandı 48 akü çalan hırsızlar jandarmaya yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baz istasyonların dadanan akü hırsızı kardeşler yakandı 48 akü çalan hırsızlar jandarmaya yakalandı

İHA

Baz istasyonların dadanan akü hırsızı kardeşler yakandı 48 akü çalan hırsızlar jandarmaya yakalandı

Kocaeli’de cep telefonu operatörlerine ait 5 baz istasyonuna girerek 48 adet akü çalan 2 kardeş, sahte plakalı araçla gezerken jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de farklı tarihlerde, cep telefonu operatörlerine ait 5 baz istasyonuna giren şahıslar 48 tane aküyü çalarak kayıplara karıştı. Art arda yaşanan hırsızlık olayları Kocaeli İl jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları 100’den fazla güvenlik kamerasını inceleyerek aküleri çalan şahısların A.G. ve. A.G. isimli iki kardeşin olduğunu tespit etti. Olayla ilgili incelemelerini sürdüren şahısların aküleri sahte plaka takılı bir araçla yaptıkları belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüpheliler, sahte plakalı araçla gezerken yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan A.G. ve A.G. isimli kardeşler, jandarma komutanlığına götürüldü. Burada yapılan işlemlerinde şahıslardan birisinin 96 adet suç kaydı, 26 adet arama kaydının olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan birisinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baz istasyonlarından akü çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Baz istasyonlarından akü çalan 2 kişi yakalandı
Kocaeli’de yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de yol yapım çalışmaları sürüyor
Kocaelispor, Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar'ı 1 yıllığına kiraladı
YEREL HABERLER Kocaelispor, Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar'ı 1 ...
Okul öncesi büfe ve kantinlere Covid-19 eğitimi
YEREL HABERLER Okul öncesi büfe ve kantinlere Covid-19 eğitimi
Lastik fabrikası işçisi servis aracıyla evine dönerken kalp krizi geçirdi
YEREL HABERLER Lastik fabrikası işçisi servis aracıyla evine ...
Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı
DEAŞ´ın medya sorumlusu adliyede (2)
YEREL HABERLER DEAŞ´ın medya sorumlusu adliyede (2)
Yaralı rolü yapan oyuncuya şefkat gösteren köpeği belediye sahiplendi Sevimli köpek, vatandaşlara hayvan sevgisini aşılayacak Sahiplenmek isteyenlerin sıraya girdiği sevimli köpek özel alana alındı
YEREL HABERLER Yaralı rolü yapan oyuncuya şefkat gösteren köpeği ...
DEAŞ'ın medya sorumlusu tutuklandı
YEREL HABERLER DEAŞ'ın medya sorumlusu tutuklandı
İzmit pazar alanlarında temizlik sürüyor
YEREL HABERLER İzmit pazar alanlarında temizlik sürüyor
İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda Euroleague öncesi imzalar atıldı
YEREL HABERLER İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda ...
Kocaeli'de karantina ihlali yapanlar günlük 80 TL ödeyecek
YEREL HABERLER Kocaeli'de karantina ihlali yapanlar günlük 80 TL ...
İzmit Belediyespor 11 yeni transferine imza attırdı Tamamı milli olan yeni transferler başarı sözü verdi
YEREL HABERLER İzmit Belediyespor 11 yeni transferine imza ...
Hastaneden dönen çift, otomobillerinin takla atmasıyla yaralandı
YEREL HABERLER Hastaneden dönen çift, otomobillerinin takla ...
Engelli kadına 4 kişinin cinsel saldırıda bulunduğu iddiası 
YEREL HABERLER Engelli kadına 4 kişinin cinsel saldırıda bulunduğu ...
Başkan Özlü “Bize yılmak yok, koşmak var”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “Bize yılmak yok, koşmak var”
Yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden günlük 80 lira alınacak 
YEREL HABERLER Yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden günlük 80 ...
Alikahya’ya gençlik merkezi geliyor
YEREL HABERLER Alikahya’ya gençlik merkezi geliyor
Kocaeli'de koku yayan 2 fabrikaya 265 bin 599 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de koku yayan 2 fabrikaya 265 bin 599 TL ceza ...
Otobüste düşürdüğü içinde 6 bin lira olan cüzdanını şoförden alırken ağladı 
YEREL HABERLER Otobüste düşürdüğü içinde 6 bin lira olan cüzdanını ...
Cüzdanını bulan otobüs sürücüsüne para vererek teşekkür etmeye çalıştı Otobüs sürücüsü bulduğu para dolu cüzdanı sahibine böyle teslim etti
YEREL HABERLER Cüzdanını bulan otobüs sürücüsüne para vererek ...
Sektörün talepleri KOMEK ile can bulacak
YEREL HABERLER Sektörün talepleri KOMEK ile can bulacak
Mısır serasında esrar ve kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Mısır serasında esrar ve kenevir ele geçirildi
Başiskele’de temizlik çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Başiskele’de temizlik çalışmaları devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X