Prof. Dr. Cantürk: İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Cantürk: İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli 

DHA

Prof. Dr. Cantürk: İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli 


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, pandemide ikinci dalgaya hazırlıklı olduklarını söyleyerek, "İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli. Eğer kurallara uymazsanız ölen kişi sayısı ve vaka sayısı artar" dedi. 
Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, pandemide ikinci dalgaya hazırlıklı olduklarını söyledi. Koronavirüs ile ilgili hala bilinçsiz vatandaşların olduğunu belirten Cantürk, "Bunlar üzücü ama sadece bizlerin değil, dünyanın her yerinde yeniden bir dalgalanma var, bu dalgalanma bizde de oluyor. Bizim de daha önceki açıklamalarımızda ikinci dalganın, birinci dalgadan daha iyi kontrol edilebileceğini söylemiştik. Bu iş çok basitleşti anlamında değil. Gerçekten çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı zorlayan bir mesele bu. Biz, ikinci dalgaya daha hazırlıklıyız. Hastanelerimiz hazır, İstanbul´da yapılmış merkezler var, yeni hastaneler açıldı. Bizim hastanelerimiz açısından bakıldığı zaman kişisel koruyucu ve ekipmanlar temin edildi, ultraviyole ışınlar temin edildi, mekanlarla ilgili acil eylem planları oluşturuldu, personeller daha bilinçli. Sokağa çıktığınız zaman da aslında vatandaşlar daha bilinçli. Tabii ki bilinçsiz vatandaşlar da var, zaten mustarip olunan konu da o bilinçsiz vatandaşlar. Onlarla ilgili mesajların iletilmesi gerekiyor" dedi.
'KURALLARA UYULMAZSA ÖLEN KİŞİ VE VAKA SAYISI ARTAR'
İkinci dalganın birinci dalga kadar da tehlikeli olduğunu söyleyen Cantürk, "Sonuç itibariyle bakıldığı zaman birinci dalgadaki sürece göre daha hazırlıklıyız. Bu `İkinci dalga çok daha basit geçecek, korkmayalım´ anlamına gelmesin. İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli. Eğer kurallara uymazsanız, sokağa çıktığınız zaman ya da bir topluluğa girdiğiniz zaman maskeniz yoksa ve sosyal mesafeye dikkat etmiyorsanız, temizlik kurallarına uymuyorsanız, düğünler, dernekler, taziye gibi yerlerde kurallara uymuyorsanız ölen kişi sayısı ve vaka sayısı artar" diye konuştu. 
'KAPIDAN KAFASINI ÇIKARMAZ' 
Kurallara uymayan kişilerin hastalığı yaşayan kişileri görmeleri durumunda kapıdan kafalarını çıkarmayacağını ifade eden Cantürk, "Buradan şu mesajı da vermek lazım. Kurallara uymayan arkadaşlarımız hakikaten Covid-19´a yakalanmış, zatürre olmuş, nefes darlığı çeken, sırt ağrısı çeken, öksüren hastanın çektiği sıkıntıyı görmeli. Onu gördüğü zaman inanın kapıdan kafasını çıkarmaz. Biz bunları gördük, yaşayan çok yakın arkadaşlarımız da oldu. Onlar yaşarken onlara nasıl yardım ederiz endişesini ve acizliğini gördük" dedi. 
'VATANDAŞLARIMIZIN KURALLARA UYMASI GEREKİYOR'
Cantürk, vatandaşların kurallara uyması gerektiğini belirterek, açıklamasına şöyle devam etti: 
"Vatandaşların ikinci dalga birinci dalgadan daha kolay yönetilecek dememize aldanmaması lazım. Hazırlıklıyız, elimizde imkanlarımız var, yoğun bakımlarımız ve eylem planlarımız hazır ama vatandaşlarımızın kurallara uyması gerekiyor. Aksi takdirde işler daha kötüye gider. 10 kişi ölüyordu, 13 oldu, 20 oldu, 60 kişiye çıktı. Bu ilerleyen zamanlarda 70´e de çıkar, 100´e de çıkar 500´e de çıkar. Bu duruma gelmemesi lazım hadisenin. Bunun iki sonucu olur. Kayıplarımız artar, her bir kayıp bizim için çok önemli aynı zamanda da ekonomik kayıplarımız da artar. Sokağa çıkma yasakları başlar, fabrikalar iptal olur, iş dünyası iptal olur, insanlar evlerine ekmek götüremezler. O noktaya gelmemek için en küçük tedbire riayet etmek gerekiyor." 
 DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2020-09-17 09:52:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi ...
Halil Sezai’nin İzmit’te vereceği konser iptal edildi
YEREL HABERLER Halil Sezai’nin İzmit’te vereceği konser iptal edildi
Engelli kadına tecavüz suçlamasında 1 kişi tutuklandı, 3 kişiye ev hapsi
YEREL HABERLER Engelli kadına tecavüz suçlamasında 1 kişi ...
1. Leyla Atakan Cup: İzmit Belediyespor: 52 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 49
YEREL HABERLER 1. Leyla Atakan Cup: İzmit Belediyespor: 52 - ...
İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo: 52-49
YEREL HABERLER İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo: 52-49
Başiskele Çocuk Üniversitesi için yeni protokol
YEREL HABERLER Başiskele Çocuk Üniversitesi için yeni protokol
Kapanönü Çarşısı’nda tarihi değişim başladı
YEREL HABERLER Kapanönü Çarşısı’nda tarihi değişim başladı
Halil Sezai´nin İzmit konseri iptal edildi
YEREL HABERLER Halil Sezai´nin İzmit konseri iptal edildi
Leyla Atakan Cup, Beşiktaş'ın galibiyeti ile başladı Beşiktaş: 66 - Hatay BŞB: 60
YEREL HABERLER Leyla Atakan Cup, Beşiktaş'ın galibiyeti ile ...
Kartepe Hacı İbrahim Parkı ışıl ışıl
YEREL HABERLER Kartepe Hacı İbrahim Parkı ışıl ışıl
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaralandı Durumu ağır olan sürücü tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ...
Başiskele Belediyesi'nden temizlik personellerine eğitim
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi'nden temizlik personellerine ...
Düğünde toplanan takıları Kızılay’a bağışladı
YEREL HABERLER Düğünde toplanan takıları Kızılay’a bağışladı
Bardaki istek müzik cinayetinde zanlılara ceza yağdı
YEREL HABERLER Bardaki istek müzik cinayetinde zanlılara ceza yağdı
Çevre illerin kavun ihtiyacı Karamürsel’den
YEREL HABERLER Çevre illerin kavun ihtiyacı Karamürsel’den
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
YEREL HABERLER Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Kartepeli muhtarlar değerlendirme toplantısında buluştu
YEREL HABERLER Kartepeli muhtarlar değerlendirme toplantısında ...
İzmit’te denetimler kadın zabıtalara emanet edildi
YEREL HABERLER İzmit’te denetimler kadın zabıtalara emanet edildi
Nuh Çimento'nun o kararı bir ilçeyi ayağa kaldırdı 12 mahalle muhtarı Nuh Çimanto'ya ait taş ocağının genişlemesini engellemek için mücadele ediyor
YEREL HABERLER Nuh Çimento'nun o kararı bir ilçeyi ayağa kaldırdı 12 ...
Baz istasyonların dadanan akü hırsızı kardeşler yakandı 48 akü çalan hırsızlar jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Baz istasyonların dadanan akü hırsızı kardeşler ...
Baz istasyonlarından akü çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Baz istasyonlarından akü çalan 2 kişi yakalandı
Kocaeli’de yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de yol yapım çalışmaları sürüyor
Kocaelispor, Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar'ı 1 yıllığına kiraladı
YEREL HABERLER Kocaelispor, Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar'ı 1 ...
Okul öncesi büfe ve kantinlere Covid-19 eğitimi
YEREL HABERLER Okul öncesi büfe ve kantinlere Covid-19 eğitimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X