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İzmit´teki kolej `Okulum Temiz Belgesi´ ile yüz yüze eğitim için gün sayıyor

DHA

İzmit´teki kolej `Okulum Temiz Belgesi´ ile yüz yüze eğitim için gün sayıyor


Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT´te, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kocaeli Yahya Kaptan Kampüsü, Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE tarafından belirlenen tüm standartları sağlayarak `Okulum Temiz Belgesi´ almaya hak kazandı. 8. ve 12. sınıfların eğitime başladığı okul, yüz yüze eğitimin başlamasına hazır olduğunu duyurdu.Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan protokol ile okullar için Covid-19 tedbirleri standartları belirlendi. Bu kapsamda standartları uygulayarak `Okulum Temiz Belgesi´ almak isteyen özel okullar, TSE yetkilileri tarafından denetleniyor. Eylül ayının başında denetimden geçen İzmit´teki Doğa Koleji Kocaeli Yahya Kaptan Kampüsü´nün, belirlenen standartların tamamını yerine getirerek `Okulum Temiz Belgesi´ni almaya hak kazanan ilk okullardan biri olduğu açıklandı.HANGİ KRİTERLERİ YERİNE GETİRDİDoğa Koleji Kocaeli Yahya Kaptan Kampüsü´nde yerine getirilen kriterler şöyle açıklandı;"Kriterlerin okul girişi, danışma, derslikler, etüt salonları, atölyeler, laboratuvarlar, öğretmenler odası, toplantı salonu, asansörler, tuvaletler, bahçe, yüzme havuzu gibi tüm ortak kullanım alanlarında uygulandığı okulda, öğrenciler ve öğretmenler arasında en az 1 metre sosyal mesafe olmasına da büyük özen gösteriliyor. Okuldaki öğrenci, öğretmenler ve görevli personelden oluşan kişi sayısı ise her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirleniyor. "EL VE AYAKLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR, MASKELER DEĞİŞTİRİLİYORHijyen bilinci ve farkındalığının artması amacıyla öğrencilerin görebileceği her noktaya uyarılar ve bilgilendirici afişler asıldı. Tüm servis araçlarında ateş ölçer, standartlara uygun maske ve kolonya bulundurulurken, okulun tüm girişlerine kurulan termal kameralar ile okula giren herkesin ateşi ölçülmeye başlandı. Ayrıca, okulun tüm girişlerine dezenfeksiyon paspası, el dezenfeksiyon makinesi ve maske stantları kuruldu. Okula gelen herkes, önce el ve ayaklarını dezenfekte ediyor, ardından dışarıda kullandıkları maskeleri çıkartarak yenileriyle değiştiriyor. Okuldaki önlemlerin devamlılığı ise Okul Müdürü Uğur Beşer ile birlikte müdür yardımcısı, tesis yöneticisi, iş yeri hekimi, hemşire ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşan Takip Kurulu tarafından sağlanıyor.""OKULUM TEMİZ BELGESİ´Nİ ALMAYA HAK KAZANDIK"Okulum Temiz Belgesi alabilmek için geçirdikleri denetim sürecini anlatan Doğa Koleji Kocaeli Yahya Kaptan Kampüsü Okul Müdürü Uğur Beşer, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü işbirliği ile `Okulum Temiz Belgesi´ adı altında bir protokol çalışması yapıldı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak Okulum Temiz Belgesi almaya hak kazandık. Bu belgeyi alma aşamasında okulumuzda oluşabilecek Covid-19 riskleri ile ilgili detaylı bir değerlendirme yaptık ve çeşitli önlemler aldık. Aynı şekilde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızla ilgili Türk Standartları Enstitüsü´nden gelen tetkikçimize 2 gün boyunca burada bilgi verdik. Bu tetkik aşamasında hem biz bilgilendik hem de okulumuzdaki önlemleri TSE´ye belirttik. Bu tetkik doğrultusunda okulumuz temiz okul olarak belirlendi ve Okulum Temiz Belgesi´ni almaya hak kazandı." dedi."TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA OKULLARA BEKLİYORUZ"Okul içerisinde aldıkları önlemleri anlatan Müdür Beşer, "Okulumuzda, girişlerde termal kameralar ile ısı ölçümü yapıyoruz. Sınıflarımızı öğrencilerimiz arasında sosyal mesafe oluşacak şekilde düzenledik. Her sınıfımızda temassız dezenfekte aletleri bulunuyor. Yemekhane, lobi, güvenlik alanı, laboratuvarlar gibi ortak kullanım alanlarımızda sosyal mesafeye uygun düzenlemeler ve işaretlemeler yaptık. Uyarı ve bilgilendirme afişlerimizi astık. Okul girişlerinde öğrencilerimiz dışarıdan getirdikleri maskeleri atıyorlar. Onlara verdiğimiz yeni maskeler ile içeriye giriyorlar. Aynı şekilde dezenfeksiyon paspası ve dezenfeksiyon makinesi ile ellerini ve ayaklarını dezenfekte ediyorlar. Okul içerisinde bulaşı en aza indirmek için sosyal mesafe kurallarımızı maksimum düzeyde gözettik. Türk Standartları Enstitüsü´nden Okulum Temiz Belgesi almaya hak kazandık. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak tüm öğrencilerimizi gönül rahatlığıyla okullara bekliyoruz. Bir an önce eğitim-öğretimin yüz yüze başlamasını temenni ediyoruz." diye konuştu.DHA-Eğitim Türkiye-Kocaeli / Merkez
2020-09-17 10:57:28

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