Şirinsulhiye’ye estetik cami

Büyükşehir tarafından malzeme desteği verilen Şirinsulhiye Camii estetik görüntüsüyle görenlerin beğenisini kazanıyor.

Kent genelindeki camilerin ihtiyaçlarına cevap veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha ferah bir ortamda yapabilmelerinin önünü açıyor. Özellikle köy camilerinin ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir, camilere malzeme yardımında bulunuyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesi Şirinsulhiye Camii'nin yenileme çalışmaları kapsamında cemaatin talebi üzerine, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından kereste, tuğla, beton, malzeme, demir, çimento, ve seramik gibi inşaat malzemeleri cemaate teslim edildi. Alınan malzemeler ile caminin eskiyen ve ahşap olan kubbesi tuğla ile örüldü. Dış cephesi yeni bir görüntü kazandırılmak amacıyla klinker tuğla ile kaplandı.

Şirinsulhiye Mahalle Muhtarı Birol Yalvaç, daha önceki caminin çok eski bir yapı olduğunu vurgulayarak, yeni caminin çok güzel bir görünüme sahip olduğunu belirtti. Mahalleleri, cami dernek yönetimi ve özellikle Şirinsulhiye eski muhtarı merhum Ceyhun Gürsel’in katkısıyla camide çalışma yapıldığını söyleyen Yalvaç, emeği geçenlere ve malzeme desteği için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Eski okul bahçesi ile çevredeki binaların yıkılarak boşalacak alanın cami avlusuna katılmasını istediklerini de söyleyen Mahalle Birol Yalvaç, “Bu binalar güzel camimizi gölgeliyor. Planlarımız hazır. Sadece karar bekliyoruz. Belediyemiz ve kaymakamlığımız bu konuda çok duyarlı. İnşallah izinler çıkarsa çevre düzenlemesini yapacağız. Böylelikle bu güzel camimiz ortaya çıkacak” diye konuştu.

Öte yandan, Korona virüs ile mücadele döneminde birçok farklı çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, rutin çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Anıtpark’ta yabani ot temizliği ve form budaması yapıyor. Çalışma kapsamında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit şehir merkezinde bulunan Anıtpark’ta gül ve çalı grubundaki bitkilerde form budaması gerçekleştiriyor. Çalışma doğrultusunda parkın düzenli görünmesi için yabani otların temizliği de yapılıyor.

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