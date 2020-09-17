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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartepeli şef Saner, Türkiye Şefin En İyi Tabağı’nda 1. oldu

İHA

Kartepeli şef Saner, Türkiye Şefin En İyi Tabağı’nda 1. oldu

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerinden Şef Ayten Saner, Türkiye Şefin En İyi Tabağı yarışmasında “Şef olarak kişiliğini göster” kategorisinde birinci oldu.
Gıda sektörünün bölgesel ve uluslararası iş birliği platformu, bölgedeki en yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği WorldFood İstanbul Fuarı, dünyanın önde gelen şef, gurme, yemek yazarı, gazeteciler, otel ve restoran işletmecilerinin üye olduğu World Gourmet Society (WGS) iş birliğinde uluslararası “Best Plate Challenge” yarışmasını III’ncü kez düzenledi. WGS iş birliği ve Aşçılar Derneği, Favori Lezzetler ve Gastronomi Turizmi Derneği destekleriyle, düzenlenen Türkiye Şefin En İyi Tabağı Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerinden Şef Ayten Saner birinci oldu.
Yarışma, fotoğraf ve video paylaşımı yoluyla tamamen dijital olarak gerçekleşti ve Türkiye’nin dört bir yanından yüksek kaliteli, üstün niteliklerle yemek yapan ve servis eden otel, restoran ve kafe şefleri katıldı ve kıyasıya bir mücadele yaşandı. Kabul edilen tüm fotoğraf ve videoları, global jüri farklı kategorilerde değerlendirerek her kategori için finalistleri belirledi. 2528 Kasım tarihlerinde İstanbul’da yapılacak değerlendirmeler neticesinde ise Londra’da ki global finale katılacak finalistler belirlenecek. Global final ise 25 Ocak 2021 tarihinde Londra’da gerçekleştirilecek.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kariyeri ödül ve derecelerle dolu Şef Ayten Saner’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Kocaman, “Düzenlenen yarışmada Kartepemizin de yer alması ve ilk elemenin birincilikle sonuçlanarak uluslararası final öncesi İstanbul seçmelerine hak kazanması bizi gururlandırmıştır. Ayten hanımın lezzetli yemeklerini, tadabilen şanslı kişilerden biri de benim. Gerçekten eli lezzetlidir. Sonuca çok şaşırmadık. Önce İstanbul’dan sonra İngiltere global finalden de Allah’ın izniyle birincilik bekliyoruz. Hem Kartepemizin, Kocaelimizin tanıtımında hem de yapacağı yemekte sonsuz başarılar diliyorum” dedi.
Başkan Kocaman’a tüm destekleri için teşekkür eden Şef Ayten Saner, “Yemek yapmak benim için karın doyurmak değil bir yaşam biçimi adeta. Yarışma öncesinde beni cesaretlendiren, desteklerini esirgemeyen Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Birincilikle dönmek için en iyisini yapmaya çalışacağım. Dualarınızı bekliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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