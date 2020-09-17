Otomobilin çarptığı bisikletli aracın camından içeri girdi: 2 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü, aracın kırılan camından içeri girdi. Kazada bisiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür B. idaresindeki 41 AAR 476 plakalı otomobil bir anda yola atlayan Muhammet Yazan A. isimli bisikletliye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan bisiklet sürücüsü otomobilin kırılan camından içeri girdi. Kazada bisiklet sürücüsü Muhammet Yazan A. ve otomobil sürücüsü Özgür B. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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