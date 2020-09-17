Tarihi eserleri 3 milyon dolara satmak isterken yakalandılar

Selda Hatun TAN/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde jandarmanın operasyonunda tarihi eserleri 3 milyon dolara satmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası ilçesinde bir kişinin elindeki tarihi eserleri 3 milyon dolar karşılığında satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekiplerce tespit edilen adrese düzenlenen opersyonda H.G., M.Y., M.S.E., E.V. ve C.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda Tevrat olduğu değerlendirilen 6 tarihi deri kitap, 1 tunç testi ve çeşitli boyutlarda 15 tarihi obje olmak üzere toplamda 22 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Selda Hatun TAN
2020-09-17 13:08:09
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