Gebze protokolü maske ve sosyal mesafe denetimine çıktı

Gebze’de ilçe protokolünün katılımıyla ilçe merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle ülke genelinde il ve ilçelerde koruyucu maske denetimi gerçekleştirildi. İlçedeki denetimde Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, kolluk kuvvetleri ve diğer görevliler katıldı. Esnaflara hayırlı işler dileyen Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, vatandaşlara ve esnaflara maske ve mesafe kuralını hatırlatarak, virüs salgınıyla mücadelede tedbirin önemine değindiler. Koruyucu maske takan vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü bir kez daha teşekkür eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, talep, öneri ve şikayetleri de dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.