Akrep ve yılanlar eve dadanınca vatandaşların uykuları kaçtı Kocaeli’de evlerinde korku ile yaşayan vatandaşların yardımına belediye ekipleri koştu Akrep ve yılanların dadandığı mahalledeki otlar temizlenerek ilaçlandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir mahallede yaşayan vatandaşlar, sık sık yılan ve akrep girmesi nedeniyle evlerine girmekten korktuklarını ifade ettiler. Şikayet sonrası gelen belediye ekipleri ise evlerin çevresinde temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Caddesi üzerindeki bulunan vatandaşlar, yılan, akrep ve fareler dadandığı evlerine girme korkusu yaşıyor. Sık sık evlerinde yılan, akrep ve fare yakaladıklarını ifade eden vatandaşlar, evlerinin yanında bulunan otluk alanların temizlenerek ilaçlanması için belediye ekiplerinden yardım istedi. Gece saatlerinin kızının evde akrep yakaladığını ve korktuklarını söyleyen Kezban Akbulut, durumu belediye ve kaymakamlık ekiplerine bildirdiklerini ifade etti.

Öte yandan ihbar üzerine evlerin bulunduğu alana gelen Darıca Belediyesi ekipleri, otluk alanlarda temizlik çalışması yaparak alanı haşerelere karşı ilaçladı. Korku içinde yaşayan vatandaşlar çalışmalar için belediye ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.