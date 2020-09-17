Kocali'de şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi



Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz´un katıldığı törenle, şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları verildi.

Kocaeli Valiliği´nde düzenlenen törenle şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi. Törene Seddar Yavuz, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbaylı, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Törende konuşan Vali Yavuz, "Hepinizin bildiği gibi şehadet ve gazilik kutsal dinimizden, inancımızdan kaynaklanan ve her bir Türk'ün, her bir Müslümanın ulaşmayı hedeflediği, doğasında yer verdiği, 'Ya şehit olalım ya da gazi' diye hep dua ve temennide bulunduğu en kutsal ve ulaşılması en güç mertebelerden biridir. Peygamberlere komşu olmaktan bahsediyoruz. İşte aziz milletimiz ilahi kelimetullah peşinde koşan, hakkı, hukuku dünyada haykırmaya çalışan, asla ezmeyen, sömürmeyen, kutsal değerler için mücadele eden ve bu uğurda hiçbir zaman şehit olmaktan ve gazi olmaktan geri kalmayan ve şehadete adeta gül bahçesine gidercesine koşan bir büyük milletin fertleriyiz ve evlatlarıyız." dedi.

Vali Yavuz, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Gazi Çetingöz'ün babası Kerim Çetingöz, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal'ın kızı Elif Eslam Pampal, Gazi Jandarma Uzman Çavuş Şaban Demirel, Gazi Jandarma Uzman Çavuş Kenan Dede, Gazi 4. Sınıf Emniyet Müdürü Adem Albay, Gazi Jandarma Astsubay Başçavuş Mustafa Özdemir'e devlet övünç madalyaları ve beratlarını verdi.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2020-09-17 16:42:17



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