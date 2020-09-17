1. Leyla Atakan Cup: İzmit Belediyespor: 73 - Beşiktaş: 76

– 1. Leyla Atakan Kupası’nın ikinci gününde ev sahibi İzmit Belediyespor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 7673’lük skorla galip ayrıldı.



İzmit Belediyesi tarafından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen 1. Leyla Atakan Kupası’nın ikinci gününde ilk maçta ev sahibi İzmit Belediyespor, Beşiktaş’ı ağırladı. Kora kor mücadelenin sergilendiği karşılaşmada kazanan 7673’lük skorla Beşiktaş oldu. Karşılaşma her iki takımın da dikkat çeken savunmasıyla başladı. Karşılıklı hücumların sonuçsuz kaldığı ilk dakikalarda ilk basketi bulan İzmit Belediyespor oldu. Yaklaşık iki dakika boyunca Beşiktaş’ı potasına yaklaştırmayan İzmitli Periler farkı 5 sayıya çıkardı. Oyunda baskıyı hissettirmeye başlayan Beşiktaş geriden gelerek öne geçmeyi başardı. Üst üste hata yaparak rakibinin moralini yükselten İzmit Belediyespor toparlanarak maça yeniden ağırlığını koydu. İlk çeyreğin son saniyelerinde farkı çift hanelere taşıdı.



Fark iki haneli rakamlara çıktı

Karşılaşmanın ikinci periyoduna hızlı başlayan İzmit Belediyespor oldu. Beşiktaş’ı boyalı alana yaklaştırmayan İzmit Belediyespor savunması, hücum şanslarını da iyi değerlendirerek rakibine moral olarak da üstünlük kurdu. Oyuna yeniden adapte olan Siyah Beyazlılar ise etkili savunması ve başarılı hücum organizasyonuyla farkı tek hanelere düşürdü. Karşılık vermekte gecikmeyen İzmit Belediyespor yeniden çift hanelere taşıdığı farkı korumaya çalıştı. Ancak maçın ilk yarısı Beşiktaş’ın soyunma odasına 3431 üstün girmesiyle tamamlandı.



İkinci yarı dengeli oyun vardı

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan İzmit Belediyespor üçüncü periyotta 22 sayı üretti. Kıran kırana mücadelenin ortaya konulduğu dakikalarda karşılıklı ataklar ve top kayıpları yaşandı. Dengeli giden ve 4545’te yaklaşık 2 dakika boyunca tıkanan oyunun kilidini 3 sayılık atışıyla takımını öne geçiren Elif açtı. İzmit Belediyespor’un istekli oyunu periyodu önde kapatmaya yetmedi. Beşiktaş üçüncü periyodu 5653’lük skorla geçti. Karşılaşmanın son çeyreğinde tabela iki takım arasında gitti geldi. Galibiyetin son iki dakikada sürekli yön değiştirdiği maçta tempo iyice yükseldi. Son saniyelere 7473’lük avantajla giren Beşiktaş, rakibini potasına yaklaştırmadı. Maçın kazananı 7673 ile Beşiktaş oldu.

Turnuvada iki galibiyet alan Beşiktaş yarın Fenerbahçe Öznur kablo ile karşılaşacak. İzmit Belediyespor ise yarın Hatay BŞB karşısında galibiyet arayacak. Maçın oyuncusu 25 sayı atan Beşiktaşlı Angela Salvadores seçilerek ödüllendirildi.



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu, Hakan Gerey, Münevver Özemre

İzmit Belediyespor: Nehir Ulufer 2, Çağla Nur Uzundurukan 9, Miray Şahin 6, Gülşah Duman 12, Elif Emirtekin 13, Egle Siksniute 9, Emel Sığırcı 4, Milica Jovanovic 8, Clarissa Cristina Dos Santos 9, Defne Melissa Paylar

Beşiktaş: İremnaz Topuz 9, Melisa Korkmaz 3, Nur Sezen Yavuz, Angela Salvadores 25, Melek Uzunoğlu, Elif Bayram, Nisa Yalçın 6, Mia Draşkiçeviç, Crystal Bradford 25

1.Periyot: 2011

Devre: 3134

3. Periyot: 5356

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