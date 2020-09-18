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Kocaelispor, Bahattin Köse’yi renklerine bağladı

İHA

Kocaelispor, Bahattin Köse’yi renklerine bağladı

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da kadro dışı kalan forvet oyuncusu Bahattin Köse’yi 1 yıllık sözleşme imzalayarak transfer etti.
2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, golcü forvet ihtiyacı için yeni bir transfere imza attı. Geçtiğimiz sezon 2. Lig'de şampiyonluk yaşayarak 1. Lig’e yükselen Samsunspor’da kadro dışı kalan Bahattin Köse’yi takip eden Kocaelispor, 30 yaşındaki golcü forvet oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gerçekleştirilen transfer ile ilgili Kocaelispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı santrfor Bahattin Köse ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

55 maçta 33 gol
Golcü oyuncu Bahattin Köse, son iki sezonda çıktığı 55 maçta 33 kez rakip fileleri havalandırdı. 30 yaşındaki forvetin, yeşilsiyahlı ekibi gol atma konusunda rahatlatması ve bu sezon takıma katkısının fazla olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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