Bu uygulama ile yazılım, tasarım ve yatırım alanında son gelişmeleri öğrenin

–Wookweb tarafından geliştirilen, günümüzün gelişen teknolojisine ayak uydurarak en güncel teknoloji, yazılım, tasarım ve yatırım alanında son gelişmelerden haber veren uygulama kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Wookweb mobil uygulaması sayesinde kullanıcılar anlık olarak tüm gelişmelere ve haberlere erişebiliyor. Kullanıcılar, projelerinin son durumlarını uygulama sayesinde takip edebiliyor. Modern ve kreatif yapısı sayesinde kolay kullanım vadeden Wookweb üzerinden aynı zamanda teknik destek te talep edilebildiğini ifade eden Wookweb kurucularından Çağrı Çukurlu, “Kullanıcılar aynı zamanda randevu da oluşturabiliyor. Parlak fikirlerinizi WookWeb ile beraber projelendirebilir, profesyonel ARGE çalışmaları ile destek alabilir ve projenizi adım adım Wookweb mobil uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz. Binlerce özel şirket ve devlet kurumuna projeler hazırlıyoruz. Fikrinizi dünyaya açmak, tanıtmak için bekliyoruz” dedi.

Geleceği olan her fikre destek olduklarını belirten Semih Çakır ise, “Wookweb ile kullanıcılar, müşteriler bu hizmetlerden dilediği gibi faydalanabiliyor. Mobile App (Mobil uygulama), Web Development (Web yazılım), Corporate Identity (Kurumsal kimlik), ECommerce (Eticaret), Corporate Website (Kurumsal web site), Dijital Marketing (Dijital pazarlama) gibi bir çok hizmeti sunuyoruz. Marka yönetimi, sosyal medya yönetimi, seo çalışması, google ADS, medya satın alma alanında son teknolojileri aktarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Medyanın dijitalleştiği çağda, sosyal ve dijital mecraların ilerleyen yıllarda daha da etkili olacağını hatırlatan Semih Çakır, “Artık sosyal ve dijital medya günümüzde vazgeçilmez bir hal aldı. Bu alanda yapılacak çalışmaların tamamı bu yüzden çok önemli” şeklinde konuştu.

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