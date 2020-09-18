Başkan Söğüt: “Muhtarlarımız bizim yol göstericimiz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kent merkezindeki muhtarlık binalarına yapılan mobilya yardımını bu kez köyler için de hayata geçirdi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kent merkezindeki muhtarlık binalarına yapılan mobilya yardımını bu kez köyler için de hayata geçirdi. Körfez Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl kent merkezindeki muhtarlık binalarının vatandaşlara daha iyi şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla mobilya yardımında bulunulmuştu. Bu yıl da köy muhtarlıklarına bu yardım gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Belen, Sevindikli ve Osmanlı Köy muhtarlıklarına yapılan mobilya yardımlarının teslimi sonrası muhtarları ziyaret etti. Ziyarete Başkan Söğüt dışında, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve Muhtarlıklar Müdürü Özcan Efe de katıldı. Başkan Söğüt, ilk olarak Osmanlı Köyü’nde hayata geçirilen örnek proje konumundaki Köy Konağı’nda bulunan muhtarlık binasını ziyaret etti.

Daha sonra da Sevindikli ve Belen Köyü’nde muhtarlıkları ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, “Vatandaşımızın derdini anlattığı, sorununu ilk olarak aktardığı yönetim kademsi muhtarlarımız. Sizlerin daha iyi şekilde hizmet vermesini sağlamak bizlerin görevi. Bu yönüyle de muhtarlarımız bizim sahada gören gözümüz, işiten kulağımız konumundadır. Biz bir bölgede bir yatırıma karar verirken, bir adım atarken öncelikli olarak sizlerin görüşlerine başvuruyoruz. Bunun sonuçlarını da oldukça güzel alıyoruz. Doğru adım atmamızdaki en büyük etkenlerden biri sizlersiniz. Dolayısıyla sizlerin bu manada da bizler için son derece önemli olduğunuzu, birlikte yönetmemizin çok kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz” dedi.

Muhtarlar ise desteklerinden dolayı Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti.

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