Hasan Fırat Okul’dan basketbol okulu

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İzmit Belediyesinin geçtiğimiz günlerde sözleşmesini uzattığı Kadın Basketbol A Takım antrenörü Hasan Fırat Okul, miniklere yönelik basketbol okulunda yeni yıldızlar yetiştirecek.

Spor Kenti İzmit sloganı ile adım adım başarılara ilerleyen İzmit Belediyesi, 714 yaş arası tüm çocukları kapsayacak olan basketbol okulu ile sporu küçük yaşlara da aşılıyor. Kadın Basketbol A Takım antrenörü Hasan Fırat Okul’dan ders alacak olan küçük basketciler, İzmit Belediyesiyle geleceğin basketbol yıldızları olacak. Soyunma odalarının kullanılmayacağı ve velilerin giremeyeceği basketbol okulunda, yeni normale göre düzenlenen sosyal mesafe kurallarına uyum sağlayarak eğitim gerçekleştirilecek. Cumartesi ve pazar günleri eğitim verecek olan basketbol okulu, İzmit Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu’nda minikleri ağırlayacak.

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