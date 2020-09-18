Müdahale etmek istediği bıçaklı ve satırlı saldırgan tehdit edince geri adım attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdahale etmek istediği bıçaklı ve satırlı saldırgan tehdit edince geri adım attı

DHA

Müdahale etmek istediği bıçaklı ve satırlı saldırgan tehdit edince geri adım attı


Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde Yakup A., durakta otobüs bekleyen Hakan Demiray´ı bıçakladı. Eline sopa alan bir esnaf, Yakup A.'nın kendisini tehdit etmesi üzerine sopayı bırakırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi´nde meydana geldi. Yakup A. elinde bıçak ve satırla gelerek bir aracın lastiğini kestikten sonra durakta otobüs bekleyen Hakan Demiray´ı bıçakladı. Olaya tanık olanlar, 112 Acile haber verdi. Bu sırada çevredekiler, korku içinde yaşananları izledi. Bir esnaf aracından sopa aldı. Yakup A. bıçakla üzerine gidince, esnaf sopayı bıraktı. Yakup A. çevredekileri de tehdit ederken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Elinden bıçaklanan, aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle burnu kırılan Hakan Demiray, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yakup A. ise gözaltına alındı.
Tedavisinin ardından taburcu olan Hakan Demiray durakta otobüs beklerken saldırıya uğradığını belirterek, "Elinde bıçak olan şahıs durakta birdenbire benim boğazıma sarıldı. O anda korktum, her şey aklıma geldi. Müdahale edemedim, müdahale etsem belki canımdan olacaktım. Yere düşünce tekme tokat vurmaya başladı. Akli dengesi bozukmuş" dedi.
Olaya tanık olan Hacı Osman Mahallesi Muhtarı Sami Zorlu ise üzücü bir olay yaşandığını, elinde bıçak olan kişinin etrafa saldırdığını, kendini emniyete almak için içeri girdiğini belirtti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2020-09-18 15:05:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kartepe’de Korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Kartepe’de Korona virüs denetimleri
TEM Otoyolu’nda can pazarı: 2’si çocuk 6 yaralı Kazaya karışan yaralının feryadı yürek burktu: "Ailemin hali ortada"
YEREL HABERLER TEM Otoyolu’nda can pazarı: 2’si çocuk 6 ...
İzmit Belediyesinde HES kodu dönemi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinde HES kodu dönemi
Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna ...
Halıdere ve Ulaşlı’ya KOBİS istasyonu kuruldu
YEREL HABERLER Halıdere ve Ulaşlı’ya KOBİS istasyonu kuruldu
Başkan Büyükakın, Avrupa’nın çifte standartını gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, Avrupa’nın çifte standartını gözler ...
Demir korkuluklar arkasında binlerce yıllık tarih yatıyor
YEREL HABERLER Demir korkuluklar arkasında binlerce yıllık tarih ...
Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ihalesi yapıldı
Başkan Şayir, muhtarlarla istişare yaptı
YEREL HABERLER Başkan Şayir, muhtarlarla istişare yaptı
Hasan Fırat Okul’dan basketbol okulu
YEREL HABERLER Hasan Fırat Okul’dan basketbol okulu
Başiskele’nin şanslı çocuklarına şenlik programları
YEREL HABERLER Başiskele’nin şanslı çocuklarına şenlik programları
Başkan Söğüt: “Muhtarlarımız bizim yol göstericimiz”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt: “Muhtarlarımız bizim yol göstericimiz”
İzmit’te Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER İzmit’te Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı
Bu uygulama ile yazılım, tasarım ve yatırım alanında son gelişmeleri öğrenin
YEREL HABERLER Bu uygulama ile yazılım, tasarım ve yatırım alanında ...
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 43’e düştü
YEREL HABERLER Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 43’e düştü
Tarihi kalenin duvarlarına sprey boya ile isim yazdılar 
YEREL HABERLER Tarihi kalenin duvarlarına sprey boya ile isim ...
Kocaelispor, Bahattin Köse’yi renklerine bağladı
YEREL HABERLER Kocaelispor, Bahattin Köse’yi renklerine bağladı
Tıra arkadan çarpan tomruk yüklü tır hurdaya döndü Sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Tıra arkadan çarpan tomruk yüklü tır hurdaya ...
Fenerbahçe, Hatay BŞB'yi farklı yendi: 86-59
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Hatay BŞB'yi farklı yendi: 86-59
Kocaeli’de korkutan fabrika yangını, 4 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kocaeli’de korkutan fabrika yangını, 4 kişi dumandan ...
Korona virüse yakalanan Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan Cimilli İbo yoğun bakımdan ...
Spor muhabirleri Diriliş-2 Gençlik kampında buluştu
YEREL HABERLER Spor muhabirleri Diriliş-2 Gençlik kampında buluştu
Komşusunun 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunup, valize koymaya çalışmış
YEREL HABERLER Komşusunun 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda ...
1. Leyla Atakan Cup: İzmit Belediyespor: 73 - Beşiktaş: 76
YEREL HABERLER 1. Leyla Atakan Cup: İzmit Belediyespor: 73 - ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X