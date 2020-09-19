(Düzeltme) TEM’de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda otomobilin tıra çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Osman Gazi Köprüsü bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Arif Uğur idaresindeki 41 KY 907 plakalı Ford marka otomobil, aynı istikametteki Fatih K. yönetimindeki 54 YC 861 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücüsü Arif Uğur, Eyüp Uğur, Tuna Uğur, Ayşe Uğur araç içerisinde sıkışarak yaralanırken, Arif Uğur’un eşi Yeşim Uğur (29) hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisindeki yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin çocuk olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Yeşim Uğur’un cenazesi ise olay yerinde polis ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

Kaza sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından yolun tek şeridi trafiğe açıldı. Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu yolda trafik tekrar normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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