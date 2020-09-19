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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kocaman'dan atla terapiye davet

İHA

Başkan Kocaman'dan atla terapiye davet

Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi’ni ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, tesis sorumlusundan bilgi alarak terapi merkezine tüm herkesi beklediğini söyledi.
Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi’nde kas ve gelişim hastalıkları, down sendromu, otizm, spastizm gibi çeşitli hastalıkların destekleyici tedavisi için atla terapi yöntemi kullanırken, sosyal binicilik yapmak isteyenlere de hizmet veriyor. Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi’ni ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yetkililerden bilgi aldı. Terapi merkezinde bulunan atlarla yakından ilgilenen Başkan Kocaman, at binerek Kartepelilere çağrıda bulundu.
Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi’nin ilerleyen günlerde farklı konseptlerle Kartepelilere hizmet vereceğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Atla Terapi Merkezimize herkesi bekliyoruz. Kartepemizi tercih edenlerin sayısız sebeplerinden biri de Atla Terapi Merkezidir. At binecek olan güzel vakit geçirmek isteyen herkese kapımız açıktır” dedi.

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