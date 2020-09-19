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Kuzey Marmara Otoyolu’nun 57,4 kilometrelik etabı açıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Gebze-İzmit etabının açılması ile sadece yıllık toplam 595 milyon TL’lik tasarruf sağlanmış olacak” “5A ve 5B uydularımızı da kısa bir sürede uzaya göndereceğiz” “Kuzey Marmara Otoyolu’nun 57,4 kilometrelik Gebze-İzmit etabını hizmete açmanın onurunu yaşıyoruz”

İHA

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 57,4 kilometrelik etabı açıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Gebze-İzmit etabının açılması ile sadece yıllık toplam 595 milyon TL’lik tasarruf sağlanmış olacak” “5A ve 5B uydularımızı da kısa bir sürede uzaya göndereceğiz” “Kuzey Marmara Otoyolu’nun 57,4 kilometrelik Gebze-İzmit etabını hizmete açmanın onurunu yaşıyoruz”

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 57,4 kilometrelik Gebzeİzmit etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katıldığı törenle açıldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Gebzeİzmit etabının açılması ile sadece yıllık toplam 595 milyon TL’lik tasarruf sağlanmış olacak” dedi.
400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebzeİzmit Kavşağı arasındaki kesimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans ile katıldığı törenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açıldı. Düzenlenen açılış töreninin ardından Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit1 Kavşağı arası saat 23.59'da araç trafiğine hizmet vermeye başlayacak. 43,3 kilometresi anayol, 14,1 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 57,4 kilometre uzunluğundaki Gebzeİzmit Kavşağı arasındaki bölümün açılış töreninde Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yüklenici firmaların yetkilileri ve davetliler hazır bulundu.

“Kuzey Marmara Otoyolu’nun 57,4 kilometrelik Gebzeİzmit etabını hizmete açmanın onurunu yaşıyoruz”
Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Asya ve Avrupa arasında ticaretin altın kolyesi Kuzey Marmara Otoyolu Gebzeİzmit etabı açılış törenine katılarak bizleri onurlandırdığınız için şükranlarımı arz ediyorum. Bugün sizlerin huzurunda uluslararası yol statüsündeki, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin trafik yükünü azaltmayı hedefleyen 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun 57,4 kilometrelik Gebzeİzmit etabını hizmete açmanın onurunu yaşıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu sadece bir otoyolu değil, demir ve ulaşım modlarını da bağlayan bir koridor. Liderliğinizde hayata geçirdiğimiz her bir proje ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasında olma hedefine bir adım daha yaklaştırıyor” dedi.

“İstanbul ile Kocaeli arasında yük trafik hacmine sahip TEM Otoyolu ve D100 karayoluna alternatif bir güzergah oluşturmuş oluyoruz”
Bakan Karaismailoğlu, “Dünyanın gıpta ile baktığı projelerimiz vatanımızın her bir köşesinde bütünsel kalkınma vizyonumuz doğrultusunda, ekonomik ve sosyal açıdan canlılığı arttırmakta. Sizin ortaya koyduğunuz güçlü Türkiye modelinin yapı taşlarını oluşturmakta. Ülkemizde trafiğin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu daha önce açılan kısımları ile İstanbul’un mevcut boğaz köprülerindeki yoğunluğu azaltmayı başarmıştır. Araçların şehir içine girmeden yüksek standartlı, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişi sağlanmıştır. 57.4 kilometrelik Gebzeİzmit etabının da trafiğe açılması ile İstanbul ile Kocaeli arasında yük trafik hacmine sahip TEM Otoyolu ve D100 karayoluna alternatif bir güzergah oluşturmuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gebzeİzmit etabının açılması ile sadece yıllık toplam 595 milyon TL’lik tasarruf sağlanmış olacak”
“Trakya ve İstanbul’dan yoğun sanayi alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşım kolaylaşıyor” diyen Karaismailoğlu, “İstanbul ile Ankara arasındaki seyahat süresi azalıyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nun sadece Gebzeİzmit etabının açılması ile sadece yıllık toplam 595 milyon TL’lik tasarruf sağlanmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanım dünya ticaret yollarının yeniden çizildiği günümüzde Türkiye geleceğin en parlak bölgenin kalbinde yer alıyor. Lojistik anlamda çok iddialı bir geleceğe hazırlanıyoruz. Doğru projeler ve atacağımız kuvvetli adımlarla geleceğin lojistik gücü olmanın önünde hiçbir engel kalmıyor. Kuzey Marmara Otoyolu dev bir proje olmanın ötesinde Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacak bir basamak niteliğindedir” diye konuştu.

“5A ve 5B uydularımızı da kısa bir sürede uzaya göndereceğiz”
Türkiye’nin ulaşım ve haberleşme alanında önemli adımlar attığını ifade eden Karaismailoğlu, “Ülkemizi ve milletimizi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak için hiçbir engel tanımayacağımızın ispatıdır. Ulaşımda olduğu gibi haberleşmede de dünya ölçeğinde başarılara imza atıyoruz. 5A ve 5B uydularımızı da kısa bir sürede uzaya göndereceğiz. Kendi teknolojisini üreten ve ihraç eden bir ülke olarak gelecekte hak ettiğimiz konuma kavuşacağız. Bu dev projelerle yanımızda olduğunuz için bakanlığım adına şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu.
Bakan Karaismailoğlu’nun konuşmasının ardından kurdele kesimi ile yol açıldı. Törenin ardından Karaismailoğlu, direksiyon başına geçerek otoyolda test sürüşü yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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