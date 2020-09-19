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Kuzey Marmara Otoyolu´nun Gebze-İzmit kesimi, törenle açıldı

DHA

Kuzey Marmara Otoyolu´nun Gebze-İzmit kesimi, törenle açıldı


Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KUZEY Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle açıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu Çayırköy T3 tüneli önünde gerçekleştirilen açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karismailoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, iş insanları Nihat Özdemir, Mehmet Cengiz ve Cemal Kalyon katıldı. Telekonferans ile açılışa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projenin en önemli güzergahlarından birinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Açılışını yaptığımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze ve İzmit kesiminin bölgemize, şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un batıdaki en uç noktasından başlayıp şehri baştan sona kat ederek Kocaeli ile Sakarya'ya uzanan 400 kilometrelik büyük bir projedir. Otoyolumuzun inşaatı biten kesimlerini 2016 yılından itibaren peyderpey hizmete açıyoruz. Son olarak geçtiğimiz mart ayında Kınalı ile Çatalca kesiminin açılış törenini gerçekleştirmiştik. Gebze-İzmit arası bağlantı yollarıyla birlikte 57 kilometreyi aşan uzunluğuyla bu projesinin en önemli güzergahlarından biridir. Bu bölüm dahi tek başına viyadük, tünel, üst ve alt geçitleriyle iftihar verici bir eserdir. Mesela şu güzergah üzerindeki T-2 tüneli 4 bin 200 metrelik mesafesiyle ülkemizin en uzun otoyol tüneli unvanına sahiptir. Kuzey Marmara Otoyolu ülkemizin insan ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgede inşa edildi. Boğaz trafiğinin rahatlatılmasında, otoyolun bir parçası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü´nün önemli bir katkısı vardır" dedi.
"YOL MEDENİYETTİR"
Yapılan yolun 4 gidiş ve 4 geliş olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbulİzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü´yle birlikte bölgede hizmete sunduğumuz bir diğer önemli eserdir. Yol 4 gidiş 4 geliştir. Her zaman söylüyorum; yol medeniyettir. Eğer bu şekilde yolları olmayan ülke durumundaysanız medeni olmaktan bahsedemezsiniz. Ama bu şekilde yollara, viyadüklere, tünellere sahipseniz o yüzden medeniyet yarışında sizi kolay kolay kimse yakalayamaz. İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü´nün de içinde olduğu Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve batı Anadolu'yu otoyolla kuşatmış olacağız. Bugün hizmete açtığımız Gebze-İzmit kesimi aynı zamanda TEM ve D-100 karayolundaki yükü de azaltacaktır. İstanbul ve Ankara arasındaki en sıkışık yeri rahatlatmış anlamına geliyor. Sakarya'ya kadar olan bölüm bittiğinde artık bu bölgedeki sıkıntı tamamen giderilmiş olacak. Böylece özellikle bayram, yaz tatili, ara tatil gibi dönemlerde onlarca kilometreye uzanan araç trafiği tarihe karışacaktır. Ülkemize yıllık katkısı vakitten 270 milyon, akaryakıttan 317 milyon, emisyon salınımının azalmasından 8 milyon TL olmak üzere 595 milyon lirayı bulacaktır. Bu eseri milletimize kazandırmakta emeği geçen bakanlığımız, kurumlarımız, yüklenici firmalarımız, mühendisinden işçisine hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.
"ESKİLER 'DUT YEMEYE DUDAK İSTER' DERLERDİ"
Ülkeye ve millete hizmet yolculuğunun son durağı olmayan bir yol olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesafe kat ettikçe çıtayı yükseltmek gereken heyecanı ve enerjiyi hep artırmak icap eden bir davadır. Yol, elektrik, içme suyu, atık su gibi alt yapı eserleri aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Eğitim, sağlık, kültür gibi medeniyet unsurlar bu alt yapı üzerinde yükselir. Tarihin en başından bugününe kadar toplumda gelişmişliklerin ve insanlığa katkılarının geriye bıraktıkları somut medeniyet ürünleriyle ölçülmektedir. Dünyanın kadim medeniyetlerinin önemli bir kısmına ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyası bu bakımdan büyük bir zenginliğe sahiptir. Biz de geleceğe bırakacak eserler ortaya koymanın gayreti içindeyiz. Eskiler "Dut yemeye dudak ister" derlerdi. Medeniyet mirasımıza katkıda bulunan eserler ortaya koymak için önce bunu yapabilecek siyasi, ekonomik ve toplumsal yapıyı inşa etmeniz gerekir. Türkiye'nin 2002 öncesindeki geri kalmışlığın nedenine baktığımızda sebebi darbeler ve istikrarsızlıkları görüyoruz. Yönümüzü geleceğe çevirmek yerine, kavgalarımıza, çekişmelere odaklandığımızda enerjimizi heba ediyoruz. Biz 18 yıllık hükümetlerimiz döneminde cumhuriyet tarihinde yapılanların 3-5-10 katı eseri bu sayede ülkemize kazandırdık. Bugün de milletimiz siyasetten kendisini içi boş kavgalarla yoracak değil, geleceğini aydınlatacak bir vizyon bekliyor. 2023 hedefleri ile milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi birkaç ay sonra yapılacak seçimlerdi´´ dedi.
"İCRAATLARIMIZI HAYATA GEÇİRİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan somut olarak icraatları hayata geçirdiklerini açıklayarak, şöyle konuştu:
"Biz şimdiden 2053 Türkiye'sini inşa etmenin çabasına başladık. Bizden sonraki nesillere böyle bir vizyon, böyle bir ülke bırakmayı milletimize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri olarak kabul ediyoruz. Somut icraatlarımızla hayata geçiriyoruz. Attığımız her adım bu vizyonun birer yapı taşıdır. Verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması hayati öneme sahiptir. Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleri ile boğuşan bir ülke haline getirmek istiyorlar. Milletimiz bu oyunu görerek 15 Temmuz başta olmak üzere maruz kaldığımız her saldırıda istikbale sahip çıkma iradesini ortaya koymuştur. Bu irade nesilden nesillere aktarılarak asırlarca milletimizin çimentosu olarak devam edecektir. Geçmişte yapılan büyük hizmetler geleceği kucaklayan vizyonlar elbette önemlidir. İnsanlarımızın bugünkü sıkıntılarına çözüm bulmadan bu heyecanı muhafaza etmek zordur. Türkiye'nin son 7 yıldır maruz kaldığı kesintisiz saldırılar diğer alanlarla birlikte asıl ekonomimizi hedef almıştır. Koronavirüs salgınıyla böyle bir dönemde karşılaştık. Tüm devletlerin ekonomileri üzerinde yıkıcı derecede olumsuz etkileri olmuştur. Türkiye bu ülkelerden en az etkilenen ülkeler arasındadır. Sosyal yardımlardan destek paketlerine kadar pek çok uygulamayla milletimizin yanında yer aldık. Sosyal Koruma Kalkanı projesiyle yaklaşık 35 milyar liralık kaynağı karşılıksız olarak milletimizin istifadesine sunduk."  
"RİCAM YOLU YEŞİLE BOĞALIM"
Yılın ilk çeyreğinde büyürken ikinci çeyreğinde beklendiği gibi daralmayla karşı karşıya kalındığını söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Salgının etkilerinin önemli bir bölümünü geride bıraktık. Hatta ağustos ayındaki 54,3´lük değerle ABD, Almanya Güney Kore'yi geride bıraktık. İmalat sanayinde yıllık yüzde 5,1 artış oldukça memnun edici bir gelişmedir. Haziran'da yıllık 11,6 artan ciro endeksi Temmuz'da 20'nin üzerine yükseldi. Talepteki perakende satış hacmi Temmuz'da yüzde 11,9 arttı. Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor. Ağustos ayında otomobil üretimi yüzde 44,5 artarken salgın nedeniyle dibe vuran küresel ihracatın aksine Türkiye ihracat performansına kaldığı yerden devam etti. Turizmde ise şu ana kadar 10 milyonu aşan turist sayısı bize yıllık 15 milyon turistle kapatacağımızı gösteriyor. İstihdam edilenlerin sayısı salgının en etkili olduğu Nisan'dan itibaren yükseliyor. 2 ayda yaklaşık yarım milyon arttı istihdam. İstihdam oranımız yüzde 41'den yüzde 41,6'ya, iş gücüne katılım yüzde 48,6'ya yükseldi. Önümüzdeki dönemde istihdam inşallah artacak. Açılışını yaptığımız Kuzey Marmara Otoyolu Gebze-İzmit kavşağı kesimi ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yüklenici firmalardan bir ricam şudur; şu anda peyzaj düzenlemelerini daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bu noktada ağaçlandırma, çalı vesaire olsun çevreyi tamamen yeşile boğabilirsek oralardan arabalarıyla geçenler o yeşili gördüklerinde çok daha farklı bir güzelliğe sahip olacaklar."
"ARAÇLAR ŞEHİR İÇİNE GİRMEDEN KONFORLU GEÇİŞ SAĞLANACAK"
Açılışı yapılan yoldan araçların konforlu ve transit bir geçiş sağlayacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Uluslararası yol güzergahındaki trafik yükünü azaltmayı hedefleyen 57.4 kilometrelik Gebze ve İzmit etabını açmanın şerefini yaşıyoruz. Milli ulaşım anlayışının ayrılmaz bir parçasıdır. Araçların şehir içine girmeden konforlu bir yol ile transit geçiş sağlanmıştır. Gebze ve İzmit arasında TEM ve D-100 karayoluna alternatif yeni bir yol oluşturmuş oluyoruz. Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşım kolaylaşıyor. İstanbul ile Ankara arasındaki ulaşım yolu da kısalmış oluyor. Türkiye geleceği en parlak bölgede yer alıyor. Doğru projeler ve atacağımız doğru adımlarla önümüzde hiçbir engel kalmıyor. Ulaşımın tüm modlarında olduğu gibi haberleşmede de dünya üzerinde büyük adımlar atıyoruz. Sizin güçlü liderliğinizde durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milli bir ekonomi milli bir bağımsızlığın temelidir" dedi.
Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyon ise, "400 kilometreden oluşan yatırımın, bedeli 5 milyar dolar civarındadır. 16 bin arkadaşımızı istihdam ettik. Kuzey Marmara Otoyolu açıldığında İstanbul, Sakarya ve Kocaeli şehir içi trafik yoğunluğu çok rahatlayacaktır. Bu yolda 4 gidiş ve 4 gidişle kesintisiz dünyanın hiçbir yerinde olmayan 4 şeritle tünellerden oluşan bir yoldur" diye konuştu.
Törenin ardından kurdele kesilip açılış yapıldıktan sonra Bakan Karaismailoğlu kendi kullandığı araçla hat üzerinde bulunan tünelden geçti. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-09-19 16:39:36

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