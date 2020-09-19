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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, gazileri duygulandırdı

İHA

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, gazileri duygulandırdı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası'nda yaşayan Kore ve Kıbrıs Gazileri’nin sokaklarına teşekkür pankartı astırarak sürpriz yaptı.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir tarafından görevlendirilen Belediye personeli, sabahın erken saatlerinde, Gaziler Günü kutlama programına hazırlanan gazilerin kapılarını çaldı. Belediye personeli, “Gaziler Gününüz kutlu olsun. Başkanımız Sayın Hamza Şayir’in Selamlarını getirdik Gaziler gününüz kutlu olsun” diyerek gazileri pankartların asıldığı alan götürüp Başkan Şayir’in sürprizini gösterdi. Adlarına düzenlenen “Gazilerimiz gururumuzdur’ Dilovası ve Türkiye’nin Gururu Muhterem Gazimiz 19 Eylül Gaziler Gününüz kutlu olsun” pankartını gören gazilerin duygulandıkları gözlendi.
Başkan Şayir’e anlamlı sürprizi için teşekkür eden gaziler, “Başkanımıza bizi unutmayıp onurlandırdığı için Çok Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun” dediler. Gaziler, daha sonra gaziler Başkan Şayir, tarafından evlerinden alınarak tören alanına getirildiler. Dilovası’nda Gaziler Günü kutlamaları Belediye Meydanı’nda gerçekleştirildi. Belediye Meydanı’nda bulunun Atatürk Anıtına çelenklerin sunumuyla başlayan törene, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, Belediye Meclis üyeleri, Siyasi Parti temsilcileri ile birim müdürleri, gaziler, askeri erkân, gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden tören, Dilovası Şehit Aileleri ve Gaziler adına Gazi Mithat Ağdur, "Gazilik, Türk toplumunun nazarında şehitlikten sonra en önemli mertebelerden ve unvanlarından biridir. Savaşta ölenlere Şehit, savaşa katılarak büyük yararlılık gösterenlere, yaralananlara ise Gazi deriz. Gazilerimiz, şehitlerimizle birlikte bu vatanı yurt edinmemizde, vatanın korunmasında her türlü güçlüğe göğüs germişlerdir. Gerektiğinde gözlerini bile kırpmadan can vermeye hazır olmuşlardır” dedi.
Törenden sonra önceki gün Beyin kanaması sonucu Beyin Kanaması sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Tahsin Odabaşı için, Dilovası Müftüsü Recep Apaydın Tarından dua okundu.

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