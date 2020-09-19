Belediye Derincespor´un 7 futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıktı



Alişan KOYUNCU / İZMİT (Kocaeli), (DHA) Misli.com 3´üncü Lig 1´inci Grup takımı Belediye Derincespor´da yapılan düzenli kontrollerde, 7 futbolcuda koronavirüs tespit edildi. İzole edilen 7 futbolcunun tedavilerine başlandı.

Misli.com 3´üncü Lig 1´inci Grup takımlarından Belediye Derincespor´da düzenli yapılan sağlık kontrollerinde, 7 futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 7 futbolcu takımdan izole edilerek tedavilerine başlandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada her türlü önlemin alındığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcularımız, Teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımızın Covid-19 testi yapılmış, yapılan testler neticesinde, 7 futbolcumuzun sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2020-09-19 18:12:38



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