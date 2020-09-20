Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez'den TFF'ye eleştiri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez'den TFF'ye eleştiri

İHA

Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez'den TFF'ye eleştiri

– Pandemi sürecinde kadro zenginliğine ihtiyaçları olmalarına rağmen bazı oyunlarla yolları ayırmak zorunda kaldıkları için TFF'nin 25 oyuncu kotasını eleştiren Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kadro zenginliğine ihtiyaç var. Bu kuralı koymaları açıkçası bizi çok sıkıntıya soktu” dedi.
Kocaelispor’da transfer çalışmaları yürütülürken bir yandan da mevcut yönetim, geçtiğimiz hafta düzenlenen kongrede güven tazeledi. Yeniden başkan seçilmesinin ardından 3 transfer yapan Kocaelispor'da Başkan Hüseyin Üzülmez, yeni oyuncuların da takıma katılmasıyla birlikte kadroda şişkinlik yaşandığına değindi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ise 6’sı genç 25 oyunculuk kadro kontenjanı kararı nedeniyle Kocaelispor'da daha önce sözleşmesi fesih edilen oyunculara 2 futbolcunun daha eklenmesi planlanıyor. En son Yaser’in gönderildiği takımda nihai karar, transferin son günü olan 5 Ekim’de verilecek. Kadro şişkinliğini ve gönderilecek oyuncularla ilgili olarak Hüseyin Üzülmez, “Ayın beşine kadar süre verdik. Transfer 5 Ekim’de bitiyor. Oyuncuların performansı son ana kadar izlenecek” dedi.

“Lig uzadı, kadro zenginliği gerekli”
Federasyonun pandemi gibi olağanüstü bir dönemde 25 oyuncu kotasını doğru bulmadığını belirten Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Bu dönemde bu kararın yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Pandemiden dolayı korona virüs bulaşabilir. Lig zaten normalden de uzun sürecek. Sakatlığı var, kart cezası var. Hafta içi oynanacak maçlar var. Bütün bunları göz önüne alınca kadro zenginliğine ihtiyaç var. Bu kuralı koymaları açıkçası bizi çok sıkıntıya soktu. Normal şartlarda belki olabilir ama bu şartlar olağanüstü şartlar” diye konuştu

Üzülmez 10.kemoterapiyi aldı
Kanser hastalığıyla mücadelesinde dün 10. kez kemoterapi alan ve şu an istirahat eden Başkan Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor Sarıyer karşılaşmasını kendisini iyi hissederse izleyeceğini belirtti. Üzülmez, “Şampiyonluk yoluna galibiyetle başlamak istiyoruz. Sahamızdayız. Yeni transferlerimizle birlikte iyi bir hava yakalamak istiyoruz. Lige galibiyetle başlamaktan başka düşüncemiz yok. Tedavim için de doktorlar şimdilik ‘iyi’ diyorlar. 10. kemoterapiye girdim. İstanbul’dayım. İyi hissedersem kendimi geleceğim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmit Belediyesi okulları dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi okulları dezenfekte ediyor
Kocaeli’de dilencilik ve seyyar satışa geçit yok
YEREL HABERLER Kocaeli’de dilencilik ve seyyar satışa geçit yok
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor
YEREL HABERLER Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün ...
1,5 milyon TL'lik 'bebek maması'nı piyasaya sürerken yakalandılar
YEREL HABERLER 1,5 milyon TL'lik 'bebek maması'nı piyasaya sürerken ...
1 buçuk milyonluk bebek maması vurgununu polis önledi
YEREL HABERLER 1 buçuk milyonluk bebek maması vurgununu polis önledi
Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Kocatürk taburcu edildi
YEREL HABERLER Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Kocatürk ...
Belediye Derincespor´un 7 futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Belediye Derincespor´un 7 futbolcusunun koronavirüs ...
Bebek arabasından düşen çocuğunu tokatladı
YEREL HABERLER Bebek arabasından düşen çocuğunu tokatladı
İzmit Belediyesporlu güreşçiye Milli Takım’dan davet
YEREL HABERLER İzmit Belediyesporlu güreşçiye Milli Takım’dan davet
İzmit Belediyesi, kentin geleceği için protokol imzaladı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, kentin geleceği için protokol ...
İzmit'te kazı sırasında heykel bulundu
YEREL HABERLER İzmit'te kazı sırasında heykel bulundu
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, gazileri duygulandırdı
YEREL HABERLER Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, gazileri ...
Kuzey Marmara Otoyolu´nun Gebze-İzmit kesimi, törenle açıldı
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu´nun Gebze-İzmit kesimi, törenle ...
Kuzey Marmara Otoyolu’nun 57,4 kilometrelik etabı açıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Gebze-İzmit etabının açılması ile sadece yıllık toplam 595 milyon TL’lik tasarruf sağlanmış olacak” “5A ve 5B uydularımızı da kısa bir sürede uzaya göndereceğiz” “Kuzey Marmara Otoyolu’nun 57,4 kilometrelik Gebze-İzmit etabını hizmete açmanın onurunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu’nun 57,4 kilometrelik etabı ...
Küçücük çocuğa şiddet kamerada Bebek arabasından düşen çocuğa tokat attı
YEREL HABERLER Küçücük çocuğa şiddet kamerada Bebek arabasından ...
Tırın ezdiği köpeğin imdadına 'hayvan dostları' koştu
YEREL HABERLER Tırın ezdiği köpeğin imdadına 'hayvan dostları' koştu
Kocaman pazarda alışveriş yapıp alınan tedbirleri denetledi
YEREL HABERLER Kocaman pazarda alışveriş yapıp alınan tedbirleri ...
Leyla Atakan Cup’ta son maçın galibi: İzmit Belediyespor
YEREL HABERLER Leyla Atakan Cup’ta son maçın galibi: İzmit ...
Darıca'da Gaziler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Darıca'da Gaziler Günü kutlandı
Özel öğrencilerden gazilere özel ziyaret
YEREL HABERLER Özel öğrencilerden gazilere özel ziyaret
Büyükşehir personeli sağlık taramasından geçiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir personeli sağlık taramasından geçiyor
Başkan Kocaman'dan atla terapiye davet
YEREL HABERLER Başkan Kocaman'dan atla terapiye davet
İpi çektikçe yolcu otobüsünden eroin fışkırdı
YEREL HABERLER İpi çektikçe yolcu otobüsünden eroin fışkırdı
Sağlık çalışanları yeşil sahada hünerlerini gösterdi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları yeşil sahada hünerlerini gösterdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X