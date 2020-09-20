Darıca'da, tarihi Rum evleri restore edilecek



Ergün AYAZ-Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Rum mimarisine uygun yapılan, bazıları yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi 22 evin restorasyonu yapılacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ''Bunların bazılarında oturuluyor, bazıları yıkıldı, bazılarında ise oturulmuyor. Yıkılmaya yüz tutmuş, harabe olmuş bazı yerlerimiz de var. İnşallah genel bir çalışmamız olacak" dedi.

Darıca'nın en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Yalı Mahallesi'nde bulunan tarihi Rum evleri bakımsızlıktan ve ilgisizlikten dolayı bir bir ya yıkılıyor ya da buraları mesken edinenler nedeniyle zarar görüyor. Darıca Belediyesi ise tarihi Rum evlerinin restorasyonunu gerçekleştirerek, turizme kazandırılmasını hedefliyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "31 Mart seçimleri öncesinde, seçim beyannamemizde, vatandaşlarımıza özellikle Darıca´nın kültürel mirasına sahip çıkacağımızı beyan etmiştik. Onun için biz bununla alakalı teknik ekiplerimiz şu anda bir çalışma içerisinde. Sadece şu anda içerisinde bulunduğumuz Tarihi Rum Evleri bölgesi değil, başka evlerimiz de var. Kalemiz, itfaiye binamız, postane binası gibi başka yapılarımız da var. Mesela postane binasıyla alakalı çalışmalarımızı şu an yapıyoruz. Son noktaya geldik. Bunun haricinde itfaiye binamızı yapıp, açtık. Okulumuz vardı, İskoliye Mektebi. Onu da yapıp, açtık. Bizim anlayışımızda tarihi mirasa, kültürel mirasa sahip çıkmak var" dedi.

'22 ADET TARİHİ ESER STATÜSÜNDE EV VAR'

Binaların aslına uygun bir şekilde restorasyonun yapılacağını söyleyen Bıyık, "Darıca´da, Rum mimarisine uygun olarak yapılmış evler var. Yazışmalarımız devam ediyor. Kültür Bakanlığımız ile inşallah ortaklaşa yapacağımız projelerle bunların aslına uygun bir şekilde restorasyonunu yapıp, Darıca´mızdaki kültürel mirasa sahip çıkıp, Darıca´nın kültür turizmiyle öne çıkmasını arzu ediyoruz. O yüzden bunlar da bizim için çok kıymetli ve değerli şeyler. Bizler de bunlara sahip çıkarak vatandaşımızı turizm noktasında Darıca´mıza bekliyoruz. Şu anda tarihi eser statüsünde kayıtlı 22 tane ev var. Bunların bazılarında oturuluyor, bazıları yıkıldı, bazılarında ise oturulmuyor. Yıkılmaya yüz tutmuş, harabe olmuş bazı yerlerimiz de var. İnşallah genel bir çalışmamız olacak" diye konuştu.

`TARİHİ YAŞATMAK ADINA YAPTIM´

Darıca merkezinde bulunan tarihi konağı satın alıp aslına uygun restore ettiğini belirten Ali Rıza Şen, "Ben burayı 10 yıl önce aldım. Burası uçuk bir vaziyetteydi. Çevre kirliliğinden başka bir şey değildi. Hem de tehlike arz ediyordu. Gönlüm el vermedi. Gittim sahiplerinden satın aldım. Ondan sonra Anıtlar Kurulu´na restorasyon için müracaat ettim. 2 yıl boyunca ben bunun projesiyle ve evrak işleriyle uğraştım. Tarihi yaşatalım diye birebir aynısını yaptım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Ergün AYAZ-Erol POLAT

2020-09-20 11:02:22



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