Çepni-Suadiye kapalı kent çarşısı hizmete hazır

Son düzenlemelerin yapıldığı Kartepe yeni bir Kapalı Kent, 108 esnaflık tezgah kapasitesi ve sosyal donatılarıyla hizmete açılacağı güne hazırlanıyor.

Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile yapımına başlanan ÇepniSuadiye Kapalı Kent Çarşısı’nda çalışmalar tamamlandı. Suadiye ve Çepni Mahallelerinin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan ÇepniSuadiye Kapalı Kent Çarşısı 4 bin 834 m2 alan üzerine projelendirildi. Pazar yeri bin 545 m2 kapalı alanı, 241 m2 hizmet alanı, toplamda bin 786 m2 alanda hizmet verecek.

Suadiye ve Çepni mahalle sakinlerine hizmet verecek olan ÇepniSuadiye Kapalı Kent Çarşısı’nda yerinde toplam 46 araçlık otopark alanı ve pazar içerisinde 3 metre uzunluğunda 2.75 metre genişliğinde toplam 108 adet tezgah açılabilecek. Karşılıklı tezgahlar arası dolaşma koridor genişliği ise 3.5 metre olarak planlanırken, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarına imkan sağlanıyor.

Pazar alanında hizmet alanı olarak planlanan 241 m2 alanda bay, bayan, engelli wc, baybayan şadırvan ve mescit, çay ocağı, zabıta odası, bebek bakım odası yer alacak. ÇepniSuadiye Kapalı Kent Çarşısı tezgah açacak esnafların rahat ulaşımı ve ürünlerini indirmek için ulaşım yollarında da düzenleme yapıldı.

ÇepniSuadiye Kapalı Kent Çarşı’nı incelemesi sonrasında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Burası Suadiye ve Çepni Mahallelerimiz başta olmak üzere Kartepemize hizmet verecektir. Mimari dokusuyla çok özel bir tesis oldu. En kısa sürede hizmete açacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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