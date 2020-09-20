Büyükşehir’den ‘Arabada Maç Keyfi’

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar için arabada maç keyfi düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanda bir araya gelemeyen vatandaşlar için arabada düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. 20 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor Sarıyer müsabakasını Kocaelililer arabada izleyecek. ‘Arabada Maç Keyfi’ bugün saat 19.00'da Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşecek. 19.00’da karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor Sarıyer müsabakasını Kocaelililer, Büyükşehir Belediyesi sayesinde Milli İrade Meydanı’nda arabada izleyebilecek.

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