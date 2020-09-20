TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 - Çarşambaspor: 1

– Misli.com TFF 3. Lig 3. Grup’un ilk haftasında Çarşambaspor’u ağırlayan Gölcükspor sahasında 10 mağlup oldu.
Stat: Gölcük Şehir
Hakemler: Şevket Teker xxx, Muhammet Ali Doğan xxx, Tolga Atasoy xxx
Gölcükspor: Gökhan Yenigün x, Miran Avcı xx, Veli Ortakçı xx, Oğuzhan Türkmen x (Adem Parlak dk. 78 x), Furkan Özyapı x (Enes Dada dk. 86 ?), Batuhan Boyoğlu x (Barış Şaffak dk. 79 x), Barış Şen x (Tayfun Bebek dk. 80 ?), Ali Mert Işık x, Errad Şekerci x, Furkan Yiğit x, Berkan Durdu x
Çarşambaspor: Eren Yılmaz xxx, Kaan Dorak xxx, Oğuzhan Yıldırım xxx, Mete Han Genç xxx (Metin Karakan dk. 88 ?), Serhan Yılmaz xxx, Kemal Sabri Bayraktar xx (Hasan Küçük dk. 77 xx), Aykut Topal xxx, Abdulkadir Yıldırım xxx, Murat Kürüm xxx (Muhammet Can Öztürk dk. 90 ?), Erhan Tatlıdil xxx, Muhammet Mustafa Doğan xxx
Gol: Oğuzhan Yıldırım (dk. 58) (Çarşambaspor)
Sarı kartlar: Berkan Durdu, Veli Ortakçı (Gölcükspor), Oğuzhan Yıldırım, Mete Han Genç, Kemal Sabri Bayraktari Metin Karakan (Çarşambaspor)
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