Kocaelispor maçını misli.com yayınladı, taraftarlar maçı araçlarından izlediler 

Alişan KOYUNCU / İZMİT (Kocaeli) (DHA) Misli.com 2´nci Lig Beyaz Grup ilk maçında Kocaelispor, kendi evinde ağırladığı Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan ve Misli.com üzerinden yayınlanan maçı Kocaelispor taraftarları `Arabada futbol´ etkinliğinde takip etti.
Misli.com 2´nci Lig Beyaz Grup ilk maçında Kocaelispor, kendi evinde Sarıyerspor´u ağırladı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. Karşılaşmayı takip etmek isteyen Kocaelispor taraftarları `Arabada maç izleme´ etkinliği kapsamında Milli İrade Meydanı´nda toplandı. Maçın başlamasından kısa bir süre önce alana araçlarıyla gelen taraftarlar ateş ölçümünün yapılmasının ardından meydana alındı. Taraftarlar karşılaşma boyunca Kocaelispor´un ataklarına araçlarının kornaları ve ışıklarıyla destek verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Arabalarında maçı izleyen kişilerden görüntü
Alandan görüntüler
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-09-21 10:11:45
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