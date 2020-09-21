Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı Yağan yağmurda yaralılar ıslanmasın diye şemsiyesini açarak dakikalarca bekledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı Yağan yağmurda yaralılar ıslanmasın diye şemsiyesini açarak dakikalarca bekledi

İHA

Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı Yağan yağmurda yaralılar ıslanmasın diye şemsiyesini açarak dakikalarca bekledi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkarak demir korkulukları parçaladığı köprüden dere yatağına uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada yoldan geçen bir vatandaş ise yaralıların yağan yağmurdan ıslanmaması için şemsiye ile dakikalarca başlarında bekledi.
Kaza 09.40 sıralarında Kartepe Uzuntarla Sultan Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre Süheyla Ö. idaresindeki 16 BDN 48 plakalı otomobil, Uzuntarla Firuze Caddesi’nden D100 istikametine halinde gittiği sırada Sultan Beyazıt Caddesi kesişimindeki kavşakta kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, köprü korkuluklarını parçalayarak dere yatağına uçtu. Köprüden uçan araçtaki Sultan Ö., eşi Erdal Ö. ve Ertan Ö. araçta sıkışarak yaralandı.

Yaralılar ıslanmasın diye şemsiye ile dakikalarca başında bekledi
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince dere yatağı içindeki araçtan kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. O sırada yoldan geçen bir vatandaş ise yağan yağmurdan yaralıların ıslanmaması için şemsiyesini açarak sağlık ekiplerinin müdahalesi bitene kadar yaralıların başında bekledi.
3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıların ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Dere yatağındaki araç çekici ile kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aranması olan 79 suçlu korona virüs denetimlerinde yakandı
YEREL HABERLER Aranması olan 79 suçlu korona virüs denetimlerinde ...
Otomobil yeşil alana uçtu: Aynı aileden 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yeşil alana uçtu: Aynı aileden 3 yaralı
Tüm organları ters olan kadına, 'Ölürsün' dediler, bebeğini kucağına aldı Doğması riskli olarak görülen bebeği hastalıklarına şifa oldu Organlarının ters olduğunu 14 yıl sonra bronşit tedavisi için gittiği hastanede öğrendi
YEREL HABERLER Tüm organları ters olan kadına, 'Ölürsün' dediler, ...
Kocaelispor maçını misli.com yayınladı, taraftarlar maçı araçlarından izlediler 
YEREL HABERLER Kocaelispor maçını misli.com yayınladı, taraftarlar ...
Müzikle hayata tutunan engelli arkadaşlar, grup kurmak istiyor
YEREL HABERLER Müzikle hayata tutunan engelli arkadaşlar, grup ...
'D vitamini, yoğun bakımda hastalığın kolay kontrol altına alınmasını sağlıyor'
YEREL HABERLER 'D vitamini, yoğun bakımda hastalığın kolay kontrol ...
Kocaelispor ve Sarıyer cephesi oyundan memnun
YEREL HABERLER Kocaelispor ve Sarıyer cephesi oyundan memnun
TFF 2. Lig: Kocaelispor: 0 - Sarıyer: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Kocaelispor: 0 - Sarıyer: 0
Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken kişi gözaltına alındı 
YEREL HABERLER Kadınların etek altı fotoğraflarını çeken kişi ...
Gölcükspor - Çarşambaspor: 0-1
YEREL HABERLER Gölcükspor - Çarşambaspor: 0-1
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 - Çarşambaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 - Çarşambaspor: 1
Fatma Başkan, Yordanov ve Lazarov’u da gülümsetti
YEREL HABERLER Fatma Başkan, Yordanov ve Lazarov’u da gülümsetti
İyilik Serüveni'in Kocaeli’de çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER İyilik Serüveni'in Kocaeli’de çocukları sevindirdi
Büyükşehir’den ‘Arabada Maç Keyfi’
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ‘Arabada Maç Keyfi’
Çepni-Suadiye kapalı kent çarşısı hizmete hazır
YEREL HABERLER Çepni-Suadiye kapalı kent çarşısı hizmete hazır
Kocaelispor’un ilk maçı Belsa önünde canlı yayınalacak
YEREL HABERLER Kocaelispor’un ilk maçı Belsa önünde canlı ...
Kartepe İlçe Müftülüğü yeni yerinde
YEREL HABERLER Kartepe İlçe Müftülüğü yeni yerinde
Darıca'da, tarihi Rum evleri restore edilecek
YEREL HABERLER Darıca'da, tarihi Rum evleri restore edilecek
Kağıtsporlu antrenörler online eğitimde buluştu
YEREL HABERLER Kağıtsporlu antrenörler online eğitimde buluştu
Kocaeli’de dilencilik ve seyyar satışa geçit yok
YEREL HABERLER Kocaeli’de dilencilik ve seyyar satışa geçit yok
Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez'den TFF'ye eleştiri
YEREL HABERLER Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez'den TFF'ye ...
İzmit Belediyesi okulları dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi okulları dezenfekte ediyor
Kocaeli’de dilencilik ve seyyar satışa geçit yok
YEREL HABERLER Kocaeli’de dilencilik ve seyyar satışa geçit yok
Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor
YEREL HABERLER Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X