Gölcük KO-MEK yeni dönemde açılış için gün sayıyor

Tamamlanmasına sayılı günler kalan KOMEK’in 43. kurs merkezi, Gölcük ilçesinde hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KOMEK), pandemi döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Yıllardır halk eğitimine verdiği hizmetle, çok sayıda vatandaşın meslek sahibi olmasına vesile olan KOMEK, eğitim merkezlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Yazlık kurs merkezi, KOMEK’in 43. Eğitim merkezi olarak faaliyet gösterecek. Yazlık Kurs Merkezi yeni eğitim döneminde faaliyetine başlayacak.

KOMEK yazlık kurs merkezi, Değirmendere, Gölcük ve İpekyolu’nun ardından Gölcük ilçesindeki 4. merkez olacak. Yeni kurs merkezi, Yazlık kültür merkezi zemin katındaki yaklaşık 600 metrekarelik alanda, 6 atölye sınıfı ile hizmet verecek. Merkezde giyim, bilgisayar, ingilizce, mefruşat, el ve makine nakışı, örgü, resim, ahşap boyama, ebru ve diksiyon branşlarında eğitim verilecek olup talep olması halinde pek çok branşta farklı eğitimlerde açılabilecek. Merkez, hazırlıklarının tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde açılarak eğitimin hizmetine girecek.

Öte yandan halk üniversitesi görevi gören KOMEK'te dersler 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle korona virüs tedbirleri doğrultusunda başladı. Bu nedenle tüm kurs merkezlerinde virüse karşı geniş kapsamlı bir dizi tedbir alındı. Kurs merkezlerinde maske, mesafe ve temizlik kuralları eksiksiz olarak uygulanacak. Kursiyerlere kurs merkezlerine girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacak ve ateşleri ölçülecek.

Hijyen kurallarına da yine hassasiyetle uyulacak ve derslikler düzenli olarak dezenfekte edilecek. Ders öncesi ve sonrasında sınıflar havalandırılacak, teneffüs süreleri uzatılarak grupların teneffüs saatleri çakışmayacak şekilde ayarlanacak. Hastalık semptomu gösteren kursiyerin derse girmesi engellenerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

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