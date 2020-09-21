Gebze Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları işbirliğinde, D100 Karayolu İstanbul istikameti hal binası önünde Gebze’ye yeni bir giriş kazandırılıyor.

Gebze’de trafiği rahatlatacak alternatif çalışmalar hızla sürüyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün girişimleriyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Gebze’ye yeni alternatif bir giriş kazandırılıyor. D100 Karayolu İstanbul istikameti yönüne gidecek araçların Gebze SebzeMeyve Hal binası önünde Kuzey Yan Yola katılımını sağlayacak bağlantı çalışmalarının yanı sıra, Hükümet Caddesi Cumhuriyet Polis Karakolu yanından Kuzey Yan Yola bağlantı sağlayacak yolda çalışmalar başladı.

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İlçemiz sınırlarındaki Kuzey ve Güney yan yolların tek yön kullanımı noktasında şehre D100'den girişi sağlayacak çalışmanın yanı sıra, çarşıda Hükümet Caddesi ve Anibal kavşağındaki trafik yükünü hafifletecek bağlantı yolu çalışmaları hızla devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında özellikle araç ve akabinde yaya trafiği daha konforlu hale gelecek. Trafik yoğunluğunu azaltacak şekilde planlanan alternatif çözümleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Gebze Belediyesi ve Karayollarımızla koordineli bir şekilde hızla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

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